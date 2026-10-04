冷空氣南下影響中東部多地　廣州深圳明顯降溫　最低將跌破20℃

內地國慶黃金周假期正值中段，一股實力強勁的冷空氣正自北向南影響內地中東部大部地區，為多地帶來明顯降溫，各地氣溫普遍降至常年同期正常或偏低水平。不過，南方部份地區尤其是華南一帶此前仍顯悶熱，隨著冷空氣持續推進，南方將迎來降溫天氣。其中預測廣州下週將跌破20°C。



據內地《中國天氣網》及中央氣象台消息，今明兩天（10月4日至5日）冷空氣繼續東移南下，影響中東部多地。預料華北、黃淮、江漢等地將先後出現4至6級偏北風，陣風可達7至9級，高海拔山區局地更可能出現10級以上大風；上述地區氣溫普遍下降4℃至6℃，局地降幅更可達8℃至10℃。

在冷空氣影響過後，內地多地氣溫顯著下滑。其中東北地區多地最高氣溫將跌至15℃以下，西北地區東部及華北一帶則徘徊在20℃左右。南方不少地方的最高氣溫亦逐漸下探，並陸續創下立秋以來的氣溫新低。今日（4日）西南地區東部到江南多地最高氣溫僅在20℃上下，華南一帶30℃以上的區域也將明顯縮減。

此外，明起至7日，南方最低氣溫將迎來大範圍創新低。包括福州、廣州、南寧等南方城市的最低氣溫將首次跌破20℃，南京、合肥等地更會降至10℃左右，早晚寒意漸顯，民眾出行或返程需注意適時添衣。

另外，據廣州市氣象台預報，今日（4日）市區多雲到陰天，有雷陣雨局部大雨，氣溫介乎24℃至31℃；明日（5日）多雲到陰天，氣溫下降至22℃至29℃；6日（星期二）轉為多雲，氣溫進一步降至20℃至28℃；7日起轉為晴天，氣溫為18℃至29℃。

展望隨後幾天（8日至10日），廣州將維持晴朗天氣，其中8日及9日氣溫維持在18℃至29℃，10日氣溫微升至21℃至30℃。

廣州下週天氣將跌破20°C。

深圳市氣象台預計，今日（4日）多雲間陰天，間中有短時（雷）陣雨，局地雨勢較大，氣溫約25℃至31℃。受冷空氣南下影響，深圳由明日（5日）白天至7日將轉為晴天乾燥天氣，氣溫小幅下降，其中5日至6日最大陣風可達7級左右；隨後在8日至10日將持續晴天乾燥的穩定天氣。