天氣｜今日大致多雲乾燥　早上稍涼各區普遍約23度　日間最高29度

東北季候風正影響廣東。天文台指出，本港今早（10月6日）天氣稍涼，各區氣溫普遍下降至23度左右。天文台預測，本港今日大致多雲及乾燥，相對濕度最低約50%。早上稍涼，日間部份時間有陽光，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁北至東北風，初時高地間中吹強風。



天文台展望，未來一兩日風勢較大，早上稍涼。本周後期至下周初天晴乾燥，氣溫逐漸回升，內陸地區日夜溫差較大。



圖為截至10月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周後期氣溫逐漸回升 內陸地區日夜溫差較大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來大致良好的天氣，該區風勢較大，早上稍涼。預料季候風會在本周後期至下周初稍為緩和，同時受高空反氣旋支配，廣東普遍晴朗，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月6日凌晨0時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明早最低仍約23度 至下周三均大致天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）及周四（8日）均大致天晴及乾燥。明日早上稍涼，最低約23度，最高30度，相對濕度最低約45%。周四（8日）為二十四節氣的「寒露」，當日料介乎25至30度，相對濕度最低50%。

周五（9日）至下周二（13日）均天晴乾燥，氣溫介乎26至31度。其中，周五至下周日（11日）的相對濕度最低均50%，下周一（12日）及下周二則為55%。下周三（14日）大致天晴及乾燥，最高氣溫回升至32度，相對濕度最低約55%。

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