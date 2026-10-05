天氣｜天文台：明早稍涼最低23度　周四起一連七日天晴

天文台今（5日）表示，本港今晚及明早大致多雲及乾燥。明早稍涼，市區最低氣溫約23度，新界再低兩三度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁北至東北風，晚間離岸及高地間中吹強風。



天文台預計，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來大致良好的天氣，該區風勢較大，又預料季候風會在本周後期至下周初稍為緩和，同時受高空反氣旋支配，廣東普遍晴朗，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。據天文台九天天氣預報顯示，明日（6日）日間部分時間有陽光，周四起一連七日天晴。



天文台今（5日）表示，本港今晚及明早大致多雲及乾燥。明早稍涼，市區最低氣溫約23度，新界再低兩三度。（資料圖片/李家傑攝）

天文台九天天氣預報。（天文台網站截圖）

天文台表示，明日（6日）大致多雲及乾燥，早上稍涼，日間部分時間有陽光，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。隨後一兩日風勢較大，早上稍涼。本週後期至下週初天晴乾燥，氣溫逐漸回升，內陸地區日夜溫差較大。

天文台九天天氣最高及最低氣溫預報。（天文台截圖）

根據天文台九天天氣預報，明日氣溫介乎23至29度。周三（7日）大致天晴及乾燥，早上稍涼，氣溫介乎23至30度，與前一日相約。周四（8日）大致天晴及乾燥，最高氣溫升至31度。周五（9日）至下周二（13日）天晴維持乾燥，氣溫介乎26至31度。周三（14日）大致天晴及乾燥，最高氣溫再升至32度。