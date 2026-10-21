酷熱天氣｜天文台︰香港去年平均24.3度大灣區最熱　較肇慶高2度

【香港天文台／HKO／酷熱天氣】香港天文台、廣東省氣象局及澳門地球物理氣象局日前聯合發布《2025年粵港澳大灣區氣候監測公報》，其數據顯示，本港除了最高氣溫錄得35.6度，低於部份大灣區城市水平，平均氣溫及最低氣溫兩項都高於大灣區其他城市，分別錄得24.3度及10.6度，若以平均氣溫為例，本港較排第二的珠海高出1.1度，更較排最後的肇慶高出2度。此外，2025年本港錄得降水量2558.7毫米、日照時數1992.4小時，也在大灣區各城市中排列首位。



廣東省氣象局、香港天文台及澳門地球物理氣象局聯合發布《2025年粵港澳大灣區氣候監測公報》。（天文台圖片）

2025年共14個颱風登陸或影響大灣區

天文台周一（19日）發布《2025年粵港澳大灣區氣候監測公報》（撰寫人員︰曾昕瑞、劉尉、呂旭昇、劉英偉），由廣東省氣象局、香港天文台及澳門地球物理氣象局聯合撰寫。

內文指，大灣區由內地9個城市及港澳兩個特別行政區組成，2025年總體氣候特徵包括高溫日數偏多、降水極端性強、初颱偏早、登陸或影響颱風數量多、灰霾日數少，全年氣象災害在大灣區造成2人死亡，直接經濟損失至少163.9億元。

其中，大灣區平均氣溫23.1度，較常年偏高0.6度；年平均高溫日數26.5日，較常年偏多7.1日；年平均降水量2056.9毫米，較常年偏多7%；初颱偏早，全年共14個颱風登陸或影響大灣區；冷空氣階段性活躍等。

大灣區各市／特區氣象要素平均值一覽表。（香港01製圖）

本港2025年平均氣溫及最低氣溫兩項都高於其他城市，分別錄得24.3度及10.6度。（鄧倩螢攝）

2025年本港平均氣溫24.3度／最低氣溫10.6度 成大灣區最熱城市

大灣區各市／特區氣象要素平均值一覽表顯示，本港除了最高氣溫錄得35.6度，低於部份大灣區城市水平，平均氣溫及最低氣溫兩項都高於其他城市，分別錄得24.3度及10.6度。若以平均氣溫為例，本港較排第二的珠海高出1.1度，較排最後的肇慶高出2度。至於本港錄得降水量2558.7毫米，以及日照時數1992.4小時，也是在大灣區排列首位。

▼超強颱風樺加沙9月24日襲港▼



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公報並綜合2025年粵港澳大灣區重大天氣氣候事件，當中包括︰

9月至10月氣溫歷史同期最高︰9月至10月大灣區平均氣溫27度，較常年同期偏高1度，為有氣象記錄以來同期最高，花都及珠海等14個縣市平均高溫日數5.1日，較常年平均偏高2.9日，惠州博羅高溫日數達11日，為當地有氣象記錄以來同期最多。

登陸或影響颱風數量多︰2025年西北太平洋和南海共有28個颱風生成，較常年同期多出2.9個，全年共有11個颱風登陸中國，其中7個登陸廣東省（蝴蝶、韋帕、塔巴、米娜、樺加沙、麥德姆和6月下旬一個無名熱帶風暴），即較常年3.7個颱風多出3.3個。此外，共有14個颱風登陸或影響大灣區（即可能在廣東以南海域掠過但沒有登陸）。

灰霾日數少︰2025年廣東平均灰霾日數為12.2日，較常年平均值偏低28.9日，較2024年減少4.2日，創1980年以來的最低值，其中廣州市平均2.8日，較2024年偏少4日。2025年珠三角各地灰霾均以輕微灰霾日為主，平均出現11.3日，輕度、中度、重度灰霾日數分別為1.7日、1.3日和0日。