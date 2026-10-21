天氣｜酷熱警告生效 今日大致天晴約33度 部份地區極端酷熱
撰文：蕭通
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天文台於今晨（10月21日）6時45分發出酷熱天氣警告。天文台指出，受高空反氣旋影響，華南天色大致良好，同時廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，今日大致天晴。早上能見度較低。日間乾燥，相對濕度最低約55%；市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度，部份地區極端酷熱。吹微風，稍後轉吹和緩東北風，局部地區有驟雨。天文台展望，本周餘下時間至周末期間大致天晴，日間仍然持續炎熱及乾燥。
薔琵有機會靠近台灣至福建一帶
天文台指出，廣東地區今日風勢微弱，該區大致天晴及酷熱。而一股東北季候風會在今日稍後逐步影響華南沿岸。
此外，熱帶氣旋薔琵會在今明兩日橫過呂宋以東海域，隨後有較大機會於台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海，亦有機會靠近台灣至福建一帶。其外圍下沉氣流在本周後期為華南帶來晴朗酷熱及非常乾燥的天氣。預料另一股東北季候風會在下周初影響廣東。
在上午5時，超強颱風薔琵集結在馬尼拉之東北偏東約1,110公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過西北太平洋，移向台灣以東海域。
「霜降」料酷熱達33度及非常乾燥
天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）初時部份時間多雲，有一兩陣雨。日間大致天晴，天氣乾燥及炎熱，最高氣溫32度，相對濕度最低約50%。
▼天文台九天天氣預報▼
周五（23日）為二十四節氣「霜降」，當日料天晴，日間酷熱及非常乾燥，介乎25至33度，相對濕度最低約35%。
周六（24日）及周日（25日）料大致天晴及乾燥。其中，周六料日間炎熱，介乎25至32度，相對濕度最低約40%。周日（25日）最高31度，相對濕度最低約55%。
下周一（26日）至下周四（29日）均部份或短暫時間有陽光。其中，下周一局部地區有驟雨，與下周二（27日）同介乎26至30度；下周三（28日）及下周四氣溫則在25至29度之間。
▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼
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