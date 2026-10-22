天氣｜今日大致天晴　日間炎熱乾燥　市區最高約32度

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，今日（10月22日）初時部份時間多雲。日間大致天晴，天氣炎熱及乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，相對濕度最低約50%。吹和緩北至東北風，初時離岸及高地風勢清勁。



天文台展望，本周餘下時間至下周初大致天晴，日夜溫差較大。星期五（23日）及星期六（24日）日間非常乾燥，部份地區酷熱。



圖為截至10月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

薔琵有機會靠近台灣至福建一帶

天文台指出，乾燥的東北季候風會在今日繼續為華南沿岸帶來大致晴朗的天氣。此外，熱帶氣旋薔琵會在今明兩日移向台灣以東海域，隨後有較大機會轉向偏北方向橫過東海並移向日本，亦有機會靠近台灣至福建一帶。

受薔琵的外圍下沉氣流影響，本周後期中國東南部天色普遍晴朗，天氣酷熱及非常乾燥。預料一股東北季候風會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸，該區部分時間有陽光。

在上午5時，超強颱風薔琵集結在馬尼拉之東北約850公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過西北太平洋，移向台灣以東海域。

天文台預測，本港今日（10月22日）初時部份時間多雲。日間大致天晴，天氣炎熱及乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（陳永武攝）

明日「霜降」料達33度及非常乾燥

明日（23日）為二十四節氣「霜降」，天文台的九天天氣預報顯示，明日料天晴，日間酷熱及非常乾燥，介乎25至33度，相對濕度最低約35%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月22日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（24日）仍天晴，日間炎熱及非常乾燥，最低氣溫仍為25度，最高32度，相對濕度最低約35%。周日（25日）大致天晴，日間乾燥，最高31度，相對濕度最低約50%。

下周一（26日）至下周五（30日）均部份時間有陽光，最低氣溫在25至26度，最高介乎29至31度。其中，下周二（27日）晚上有一兩陣微雨；下周三（28日）早晚有一兩陣微雨；下周四（29日）則早上有一兩陣微雨。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼

