天文台總部下午錄32.1度成史上最熱「霜降」　上水半日溫差達11度

【香港天文台／HKO／霜降／酷熱天氣／東北季候風】截至今日（23日）下午2時半，天文台尖沙咀總部錄得最高氣溫32.1度，成為本港自1884年有紀錄以來最熱的「霜降」，同時本港多區錄得酷熱氣溫（即33度或以上），其中上水高達33.7度。

此外，乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣，本港今早清晨時份相當清涼，大帽山監測站一度錄得14.7度「低溫」，而上水最低氣溫為22.7度，即相比下午最高溫的33.7度，不足半日溫差多達11度。



▼2026年10月21日 受高空反氣旋影響本港酷熱▼



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今日（23日）是二十四節氣中的「霜降」，為秋季最後一個節氣，代表即將踏入冬季。天文台科學主任（鍾欣樺 黃穎昕 陳玉葆）本周三（21日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，曾發表題為《十月下旬的天氣展望及超強颱風薔琵的動向》的文章，預告若天文台尖沙咀氣溫今日錄得超過31度，將會打破2006年的紀錄，成為自1884年有紀錄以來最熱的「霜降」。

天文台尖沙咀總部下午錄32.1度 成有史以來最熱「霜降」

截至今日下午2時半，天文台尖沙咀總部錄得最高氣溫32.1度，即打破天文台有紀錄以來最熱「霜降」的紀錄。至於本港其他地區甚至錄得酷熱氣溫（即33度或以上），依次序是元朗公園的33.2度、黃竹坑的33.4度、跑馬地的33.5度、上水的33.7度。

截至今日下午2時半，天文台尖沙咀總部錄得最高氣溫32.1度。（天文台網頁截圖）

天文台︰乾燥的東北季候風殺到 未來一兩日日夜溫差頗大

天文台今早9時45分一度發出強烈季候風信號，直至中午12時45分取消，其下午更新的天氣概況指，乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣，本港下午天氣炎熱，預料未來一兩日日夜溫差頗大，隨着季候風補充逐漸影響華南沿岸，下周中期該區風勢頗大，雲量較多。

上水最低氣溫為22.7度，相比下午最高溫的33.7度，即不足半日溫差達11度。（天文台網頁截圖）

上水清晨最低氣溫22.7度 不足半日飆11度

不過，天文台香港分區天氣資訊平台顯示，本港今早清晨時份相當清涼，大帽山監測站一度錄得14.7度「低溫」，天文台尖沙咀總部也下降至23.8度；而上水最低氣溫為22.7度，相比下午最高溫的33.7度，即不足半日溫差多達11度。