天文台總部下午錄32.3度成史上最熱「霜降」　上水半日溫差逾11度

【香港天文台／HKO／霜降／明天的天氣／萬聖節的天氣／酷熱天氣／東北季候風】天文台尖沙咀總部今日（23日）下午錄得最高氣溫32.3度，成為本港自1884年有紀錄以來最熱的「霜降」，同時本港多區錄得酷熱氣溫（即33度或以上），其中上水高達34.3度。

天文台指，乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣。翻查網頁資料，本港今早清晨時分相當清涼，大帽山監測站一度錄得14.7度「低溫」，而上水最低氣溫為22.7度，即相比下午最高溫的34.3度，不足半日溫差多達11.6度。

至於今午更新的九天天氣預報顯示，周六（24日）市區氣溫繼續最高32度；下周六萬聖節（31日）市區氣溫25度至30度，部份時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。



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今日（23日）是二十四節氣中的「霜降」，為秋季最後一個節氣，代表即將踏入冬季。天文台科學主任（鍾欣樺 黃穎昕 陳玉葆）本周三（21日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，曾發表題為《十月下旬的天氣展望及超強颱風薔琵的動向》的文章，預告若天文台尖沙咀總部今日錄得超過31度，將會打破2006年的紀錄，成為自1884年有紀錄以來最熱的「霜降」。

天文台尖沙咀總部下午錄32.3度 成有史以來最熱「霜降」

天文台尖沙咀總部今午錄得最高氣溫32.3度，即打破天文台有紀錄以來最熱「霜降」的紀錄。至於本港其他地區甚至錄得酷熱氣溫（即33度或以上），依次序是元朗公園的33.2度、黃竹坑及跑馬地的33.5度、上水的34.3度。

截至今日晚上近8時，天文台尖沙咀總部錄得最高氣溫32.3度。（天文台網頁截圖）

天文台︰乾燥的東北季候風殺到 未來一兩日日夜溫差頗大

天文台今早9時45分一度發出強烈季候風信號（即俗稱「黑球」），直至中午12時45分取消，其下午更新的天氣概況指，乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣，本港下午天氣炎熱，預料未來一兩日日夜溫差頗大，隨着季候風補充逐漸影響華南沿岸，下周中期該區風勢頗大，雲量較多。

上水清晨最低氣溫22.7度 不足半日飆逾11度

不過，天文台香港分區天氣資訊平台顯示，本港今早清晨時分相當清涼，大帽山監測站一度錄得14.7度「低溫」，天文台尖沙咀總部也下降至23.8度；而上水最低氣溫為22.7度，相比下午最高溫的34.3度，即不足半日溫差多達11.6度。

上水最低氣溫為22.7度，相比下午最高溫的34.3度，即不足半日溫差達11度。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰市區最高32度及非常乾燥 高地吹強風

天文台今午4時半更新的九天天氣預報顯示，明日（24日）市區氣溫24度至32度，相對濕度35%至70%，吹北風4級，離岸間中5級，高地達6級，天晴，日間炎熱及非常乾燥，初時海有湧浪。

下周日（25日）市區氣溫25度至31度，相對濕度45%至80%，吹北至東北風3至4級，大致天晴，日間乾燥；下周一（26日）市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至85%，吹東至東北風3至4級，部份時間有陽光。

天文台10月23日下午4時半更新的九天天氣預報，料周六及周日（24日及25日）天晴。（天文台網頁截圖）

天文台10月23日下午4時半更新的九天天氣預報，料明日（24日）氣溫為未來9日最高，市區可達32度。（天文台網頁截圖）

天文台10月23日下午4時半更新的九天天氣預報，料明日（24日）相對濕度為未來9日最低，只有35%至70%。（天文台網頁截圖）

東北季候風補充下周三殺到 離岸及高地吹強風

下周二（27日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至90%，吹東至東北風4級，稍後離岸5級，部份時間有陽光，稍後有一兩陣雨。下周三（28日）市區氣溫25度至29度，相對濕度65%至90%，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。

下周四（29日）市區氣溫25度至29度，相對濕度65%至85%，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。下周五（30日）市區氣溫25度至30度，相對濕度60%至80%，吹東風3至4級，部份時間有陽光。

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萬聖節的天氣︰市區最高30度 稍後有一兩陣微雨

下周六（31日）是萬聖節，市區氣溫25度至30度，相對濕度60%至90%，吹東至東北風4級，稍後5級，部份時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。再下個周日（1日）市區氣溫25度至29度，相對濕度65%至90%，吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。