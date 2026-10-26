天氣｜今日大致天晴　日間最高約30度　未來一兩日風勢較大

東北季候風正為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。天文台預測，今日（10月26日）大致天晴。日間市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度；吹和緩東至東北風。天文台展望，未來一兩日風勢較大，部份時間有陽光。本周後期天晴，內陸地區日夜溫差頗大。



圖為截至10月26日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中期雲量稍多

天文台指出，東北季候風會在今日影響廣東。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本周中期逐漸影響華南沿岸，該區雲量稍多。隨著偏東氣流稍為緩和，本周後期廣東天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。

天文台預測，本港今日（10月26日）部份時間有陽光。日間最高氣溫約30度。（陳永武攝）

隨後兩日均初時有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）及周三（28日）均大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份或短暫時間有陽光，明日介乎26至30度，周三在25至28度之間。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月26日清晨6時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四（29日）初時部份時間多雲，日間大致天晴，最高29度，最低氣溫至下周一（11月2日）均25度。周五（30日）天晴，周六（31日）則大致天晴，最高均30度。

周日（11月1日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，最高29度。下周一及下周二（11月3日）均部份時間有陽光，最高均30度，下周二最低24度。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼

