天氣｜今日早晚有幾陣雨　日間大致天晴約30度

東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲雨帶正覆蓋該區。天文台指出，本港今早（10月27日）部份地區錄得約10毫米雨量。天文台預測，今日早晚部份時間多雲及有幾陣雨。日間大致天晴，最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東至東北風，晚上離岸間中吹強風。



天文台展望，未來數日天色大致良好。明日（28日）及周四（29日）初時風勢較大。



圖為截至10月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風補充抵達 未來一兩日風勢較大

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸，未來一兩日該區風勢較大。隨著高空反氣旋增強，本周後期廣東天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。預料另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。

天文台預測，本港今日（10月27日） 早晚部份時間多雲及有幾陣雨。日間大致天晴，最高氣溫約30度。（陳永武攝）

萬聖節大致天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）部份時間有陽光，初時有一兩陣微雨，氣溫介乎24至28度。周四（29日）初時部份時間多雲，日間大致天晴，最高29度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月27日清晨5時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（30日）及周六（31日）萬聖節當日均日間乾燥，氣溫同樣介乎25至30度，相對濕度最低約55%。周五天晴，周六則大致天晴。

周日（11月1日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎25至29度。下周一（11月2日）部份時間有陽光，最低約25度，最高31度。下周二（11月3日）及下周三（11月4日）均大致多雲，日間部份時間有陽光，均介乎24至29度。下周二初時亦有一兩陣微雨。

▼3月7日 天色良好▼

