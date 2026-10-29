天氣｜今日初時有一兩陣微雨　日間漸轉天晴乾燥　最高約29度

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（10月29日）大致多雲。初時有一兩陣微雨。日間漸轉天晴及乾燥，最高氣溫約29度，相對濕度最低約55%；吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日日間大致天晴及乾燥。星期日（11月1日）雲量增多。



圖為截至10月29日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初至中期將受東北季候風影響

天文台指出，隨著東北季候風逐漸緩和及高空反氣旋增強，今明兩日廣東天色普遍晴朗。預料一股偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸，該區雲量逐漸增多。另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。

天文台預測，本港今日（10月29日） 大致多雲。初時有一兩陣微雨。日間漸轉天晴及乾燥，最高氣溫約29度。（陳永武攝）

萬聖節晚上部份時間多雲

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）天晴，日間乾燥，氣溫介乎25至30度，相對濕度最低50%。周六（31日）為萬聖節，料當日大致天晴，日間乾燥，晚上部份時間多雲，氣溫介乎25至29度，相對濕度最低55%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月29日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日（11月1日）至下周三（11月4日）均大致多雲；周日初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，最低氣溫25度、最高29度。下周一（11月2日）及下周二（11月3日）有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。下周一料最高31度，下周二稍降至29度。

下周三及下周四（11月5日）均部份時間有陽光，氣溫同介乎25至29度。 下周五（11月6日）則大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫28度。

▼3月7日 天色良好▼

