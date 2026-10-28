天氣｜今早晚有一兩陣雨　因天文大潮　晚上沿岸低窪區或輕微水浸

強烈季候風信號現正生效。天文台今晨（10月28日）指出，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。受東北季候風及天文大潮影響，預料本港今晚水位比正常稍高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。



天文台預測，今日大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地吹強風。天文台展望，未來兩三日日間大致天晴及乾燥，星期日（11月1日）雲量增多。



圖為截至10月28日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今明風勢較大 周末期間雲量增多

受東北季候風影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大。隨著高空反氣旋增強，本周後期廣東天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。預料一股偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸，該區雲量增多。另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。

天文台預測，本港今日（10月28日） 大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約28度。（陳永武攝）

萬聖節大致天晴最高約30度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）初時部份時間多雲。日間大致天晴，最低約24度，最高29度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月27日清晨4時10分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（30日）與周六（31日）的萬聖節均日間乾燥，同介乎25至30度，相對濕度最低分別50%及55%。周五天晴，周六則大致天晴。周日（11月1日）大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，介乎25至29度。

下周一（11月2日）及下周二（11月3日）有一兩陣微雨，部份時間有陽光。下周一料日間乾燥，相對濕度最低55%，氣溫在25至31度之間。下周二大致多雲，氣溫稍降至24至29度。下周三（11月4日）及下周四（11月5日）均大致多雲，日間部份時間有陽光，亦介乎24至29度。

▼3月7日 天色良好▼

