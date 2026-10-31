清華大學報告：夜間熱浪難入眠　香港澳門和海南人一年少睡43小時

全球暖化持續加劇，酷熱天氣正影響都市人的工作、運動與睡眠空間。由清華大學牽頭、多家權威機構共同編寫的《柳葉刀人群健康與氣候變化倒計時2026年中國報告》指出，2025年全國高溫日數創歷史紀錄，打工仔人均因酷熱損失達47.7小時工時，夜間熱浪更「偷」走每人每年近23小時睡眠，其中海南、澳門和香港的人均年度損失最高，均超過43小時。



2025年全國高溫日數創歷史紀錄，打工仔人均因酷熱損失達47.7小時工時。（新華網）

人均工時縮減47.7小時

據澎湃新聞報道，清華大學地球系統科學系教授、柳葉刀倒計時亞洲中心主任蔡聞佳於29日的報告發佈會上表示，2025年全國高溫日數刷新歷史紀錄，持續性極端高溫事件頻次位列歷史第二，高溫已非單純令人體感不適，而是實質消耗勞動者的生命與生產力。

清華大學地球系統科學系教授、柳葉刀倒計時亞洲中心主任蔡聞佳。（澎湃新聞）

報告估算，2025年全國與熱浪相關的死亡個案約有2萬宗，相當於1986至2005年基準水準的1.7倍。在經濟層面，勞工受高溫影響，人均工時縮減47.7小時，推算造成的勞動生產力損失高達約3396億美元（約2.65萬億港元），相當於國內生產總值（GDP）的1.74%。

受高溫影響，年度睡眠損失達約22.7小時。（AI生成）

人均年度睡眠損失約22.7小時

報告對2015至2025年的追蹤評估顯示，夜間氣溫居高不下，直接剝奪居民優質睡眠，人均年度睡眠損失高達1361分鐘，約22.7小時，較1986年至2005年基準期增加10.2%，深睡眠損失增幅達14.3%，高於淺睡眠的8.5%。

港澳人均年度睡眠損失超43小時

睡眠損失呈現明顯的地域差異。海南、澳門和香港的人均年度損失最高，均超過43小時；西藏、甘肅和黑龍江的基準期的設施分別達到173.6%、48.4%和32.5%。

2025年人均每日安全運動時長損失已達到2.6小時。從區域分佈上看，中南地區人均每日損失3.8小時，華東地區3.6小時，西南地區1.3小時；東北地區雖然損失約1.1小時，但較歷史基準期增加209%，為各區最高。

高溫環境下運動，容易誘發熱衰竭甚至中暑。（圖片：Shutterstock）

除酷熱外，其他衍生風險亦呈擴散態勢。去年內地人均野火暴露增至8.2天，較基線水準增加116.8%；而登革熱的適宜傳播帶更逐步北移，黃淮及華北平原等傳統氣候溫和的地區亦亮起紅燈。

2025年全國高溫日數創歷史紀錄。（人民網）

報告指出，傳統夏季較涼爽的地區過去冷氣普及率偏低，一旦遭遇罕見極端熱浪，居民猝不及防，承受的實質風險可能更高。為此，國家疾控局與氣象局近年強化應對，氣候健康風險預警覆蓋人口已由2020年的2390萬人，躍升至2025年的約7.7億人，其中，高溫健康預警覆蓋20個省份、141個城市。