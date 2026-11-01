香港經歷1884年以來最暖10月　三項氣溫破紀錄　天文台剖析四原因

天文台表示，剛過去的10月是香港自1884年以來最暖10月，不論是平均最高氣溫30.5°C、平均氣溫27.6°C、抑或平均最低氣溫25.8°C，全部打破歷來10月最高紀錄。天文台解釋，除受氣候暖化影響，亦由於處於極強的厄爾尼諾事件，加上上月東北季候風較正常弱，而影響華南的高空反氣旋則較正常強，這些均是導致今次最暖10月的原因。



據天文台的天氣回顧，在剛過去的10月23日，受一股乾燥的東北季候風影響，本港部分地區天氣炎熱，當日下午天文台更錄得最高氣溫32.3度，亦是有記錄以來最熱的霜降。



2026年10月21日，受高空反氣旋影響，本港天氣酷熱。（資料相片/鄧倩螢攝）

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天文台於社交平台撰文指，剛過去的10月是香港自1884年以來最暖10月，平均最高氣溫達30.5°C、平均氣溫為27.6°C、以及平均最低氣溫25.8°C，全部均打破歷來10月的最高紀錄。

天文台解釋，除受氣候暖化影響，亦由於處於極強的厄爾尼諾事件，加上上月東北季候風較正常弱，而影響華南的高空反氣旋則較正常強，這些均是導致今次最暖10月的原因。

天文台指，剛過去的10月是香港自1884年以來最暖10月，平均最高氣溫達30.5°C、平均氣溫為27.6°C、以及平均最低氣溫25.8°C，全部均打破歷來10月的最高紀錄。（天文台Facebook）

10月1日下午氣溫最高達33.6度 全月最高溫

據天文台的天氣回顧，提到10月1日，廣東沿岸風勢微弱，本港大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，在風勢微弱及陽光充沛的情況下，當日下午氣溫一度上升至全月最高的33.6度。

然而，隨後兩日天氣出現顯著變化，受高空擾動影響，10月2日至3日本港天氣轉為大致多雲，間中有驟雨及雷暴，這兩日多處地區錄得超過50毫米雨量，九龍、沙田區及西貢區部分地方的雨量更超過100毫米。至10月4日，本港天氣大致多雲及有驟雨，但日間部分時間有陽光。

10月6日氣溫下降 最低23.3度 為本年入秋以來最低

受乾燥的東北季候風影響，除10月6日雲量較多、及10月8日有一兩陣雨外，10月5日至9日本港普遍晴朗及乾燥；10月6日至7日早上則稍涼，天文台氣溫於10月6日下降至全月最低的23.3度，亦是本年入秋以來的最低。

及後高空反氣旋在華南建立，10月10日至13日本港天氣持續普遍晴朗。隨著一股清勁至強風程度的偏東氣流於日間開始影響本港，天氣轉為多雲及有一兩陣雨。

2026年10月21日，受高空反氣旋影響，本港天氣酷熱。（資料圖片/鄧倩螢攝）

10月23日下午最高氣溫達32.3度 為有記錄以來最熱的霜降

至10月19日至21日，受華南的高空反氣旋支配，本港普遍晴朗，由於天朗氣清及風勢微弱，10月21日下午本港氣溫普遍上升至33度左右，部分地區更出現極端酷熱天氣。

在10月23日至26日，受一股乾燥的東北季候風影響，本港天氣轉為普遍晴朗及日間乾燥。由於陽光充沛及天氣相當乾燥，日夜溫差較大，10月23日本港部分地區天氣炎熱，當日下午天文台更錄得最高氣溫32.3度，是有記錄以來最熱的霜降。

受一道覆蓋廣東沿岸的雲帶影響，10月27日早晚有幾陣雨，至10月29日初時，本港仍然有一兩微雨，但隨著季候風逐漸緩和及高空反氣旋增強，日間天氣轉為天晴乾燥。