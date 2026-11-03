天氣｜今日大致多雲　早晚有一兩陣微雨　日間最高29度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（11月3日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度；吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（4日）風勢仍然較大。星期四（5日）部份時間有陽光。星期五（6日）風勢逐漸增強，周末期間吹偏東強風。



圖為截至11月3日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋煙花將橫過西北太平洋

天文台指出，受一股偏東氣流影響，今明兩日華南沿岸風勢較大及有一兩陣微雨。隨著偏東氣流緩和，星期四廣東天色較為明朗。預料一股達強風程度的東北季候風會在本周後期抵達廣東沿岸。而受隨後乾燥的季候風補充影響，下周初至中期華南氣溫稍為下降，天色大致良好。

此外，熱帶氣旋煙花會在未來兩三日橫過西北太平洋，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，強烈熱帶風暴煙花集結在硫黃島之西南約250公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋。

天文台預測，本港今日（11月3日）大致多雲。早晚有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（11月3日）大致多雲。早晚有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。（李家傑攝）

立冬初時有一兩陣雨最低25度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，最低氣溫26度，最高29度。周四（5日）部份時間有陽光，介乎26至30度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月2日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（6日）至下周日（8日）均大致多雲。其中，周五料日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，介乎25至29度。周六（7日）為二十四節氣的「立冬」，初時有一兩陣雨。日間部份時間天色明朗，最低氣溫25度，最高28度。周日日間部份時間有陽光，最高29度。

下周一（9日）至下周三（11日）均日間乾燥，相對濕度最低介乎50%至55%，下周一部份時間有陽光，介乎24至28度之間。下周二（10日）及下周三大致天晴。早上稍涼，最低氣溫約22度。最高分別27及28度。

▼3月7日 天色良好▼

