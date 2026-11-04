雙11天氣｜天文台下調市區氣溫至最低20度　或創入秋以來最低紀錄

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／立冬的天氣】天文台今早（4日）預測一股達強風程度的東北季候風，周五（6日）晚上抵達廣東沿岸，周六（7日、廿四節氣的立冬）離岸及高地間中吹7級風，即達強風程度，隨後下周初至中期受乾燥的季候風補充影響，本港氣溫下降，內陸地區日夜溫差較大。

天文台最新的九天天氣預報進一步下調下周三（11日）的氣溫，市區（天文台尖沙咀總部）當日20度至26度。翻查資料，天文台尖沙咀總部在今年入秋以來，最低氣溫為10月6日早上的23.3度，即下周三或創下入秋以來最低紀錄。



天文台預料，本港隨後受乾燥的季候風補充影響，下周初至中期華南天色大致良好，氣溫顯著下降。（資料圖片）

天文台︰強風程度東北季候風周五晚抵廣東沿岸

天文台今早（4日）更新天氣概況指，隨着現時影響華南沿岸的偏東氣流逐漸緩和，未來一兩日該區天色好轉，預料一股達強風程度的東北季候風，周五（6日）晚上抵達廣東沿岸，周末期間該區風勢頗大，隨後受乾燥的季候風補充影響，下周初至中期華南天色大致良好，氣溫顯著下降，內陸地區日夜溫差較大。

天文台11月4日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來兩日部份時間有陽光。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰市區最高氣溫30度 初時有一兩陣微雨

天文台早上11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（5日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至90%，吹東風3至4級，部份時間有陽光，初時有一兩陣微雨。

周五（6日）市區氣溫26度至29度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風4級，晚上5級，離岸間中6級，部份時間有陽光，晚上漸轉多雲及有一兩陣雨。

天文台11月4日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周三11月11日市區氣溫最低20度。（天文台網頁截圖）

天文台11月4日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周二及下周三（11月10日及11月11日）相對濕度45%。（天文台網頁截圖）

立冬天氣︰離岸及高地間中吹強風 初時有一兩陣雨

周六是廿四節氣中的立冬，相對濕度65%至90%，吹東風5至6級，離岸及高地間中7級，即達強風程度，大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。

周日（8日）市區氣溫25度至29度，相對濕度60%至80%，吹東至東北風5級，離岸間中6級，初時高地達7級，大致多雲，日間部份時間有陽光。

受乾燥的季候風補充影響，下周初本港開始降溫。（資料圖片）

下周初季候風補充影響開始降溫 下周一有一兩陣微雨

受乾燥的季候風補充影響，下周初本港開始降溫。下周一（9日）市區氣溫22度至28度，相對濕度55%至85%，吹北至東北風5級，高地間中6級，初時有一兩陣微雨，日間漸轉天晴乾燥，稍後氣溫顯著下降。

下周二（10日）市區氣溫21度至26度，相對濕度45%至70%，吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級，大致天晴及乾燥，早晚稍涼。

天文台自動分區天氣預報顯示，下周三11月11日早上7時新界多區跌穿20度。（天文台網頁截圖）

下周三「雙11」市區氣溫最低20度 或創今年入秋以來最低

天文台相較昨日（3日）的預測，進一步下調下周三（11日）的氣溫，市區氣溫20度至26度，相對濕度45%至70%，北至東北風4至5級，初時高地間中6級，大致天晴及乾燥，早晚稍涼。

天文台自動分區天氣預報顯示，當日早上7時新界多區跌穿20度，其中將軍澳、屯門、流浮山、上水、大埔及沙田為19度；石崗跌至18度，打鼓嶺更低見17度。

翻查資料，天文台尖沙咀總部今年入秋以來的最低氣溫，為10月6日早上的23.3度，即下周三（11日）或創下入秋以來最低紀錄。

「立冬」吃蛇羹是香港傳統的秋冬進補習俗。（資料圖片）

下周四（12日）市區氣溫22度至27度，相對濕度55%至85%，吹東至東北風4至5級，部份時間有陽光，日間乾燥。下周五（13日）市區氣溫24度至28度，相對濕度60%至85%，吹東至東北風4至5級，大致多雲，日間部份時間有陽光。