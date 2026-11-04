天氣｜今日大致多雲　早晚有一兩陣雨　日間最高約28度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（11月4日）大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光。星期五（6日）稍後至周末期間吹偏東強風。下周初轉吹偏北風，氣溫逐漸下降，星期二（10日）及星期三（11日）早上氣溫在21度左右。



圖為截至11月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初將受乾燥季候風補充影響

天文台指出，受偏東氣流影響，今日華南沿岸風勢仍然較大。隨著偏東氣流逐漸緩和，明日該區天色好轉。預料一股達強風程度的東北季候風會在星期五稍後抵達廣東沿岸，周末期間該區風勢頗大。

受隨後乾燥的季候風補充影響，下周初至中期華南天色大致良好，氣溫下降，內陸地區日夜溫差較大。

此外，熱帶氣旋煙花會在未來一兩日橫過日本以南海域，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，颱風煙花集結在硫黃島之西南偏西約280公里，預料向北移動，時速約12公里。

天文台預測，本港今日（11月4日）大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約28度。（陳永武攝）

立冬初時有一兩陣雨 下周二及周三最低21度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日）及周五（6日）均部份時間有陽光，最低均26度，最高分別30及29度。其中，周五稍後漸轉多雲及有一兩陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月4日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（7日）為二十四節氣的「立冬」，與周日（8日）均大致多雲，最低均25度，最高分別28及29度。其中，周六初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。周日日間部份時間有陽光。

下周一（9日）至下周四（12日）均日間乾燥，相對濕度最低介乎50%至55%。下周一部份時間有陽光，稍後氣溫逐漸下降，當日氣溫介乎23至28度。

下周二（10日）及下周三（11日）早上稍涼，同介乎21至27度。下周二料大致天晴；下周三部份時間有陽光。下周四仍部份時間有陽光，最高氣溫仍為27度，最低23度。

▼3月7日 天色良好▼

