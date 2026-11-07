強烈東北季候風11.9殺到　天文台料高地吹烈風　一區半日急降10度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／冷鋒／維港渡海泳】天文台今早（7日）預測，一道冷鋒下周一（9日）初時橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，氣溫顯著下降，本港高地北風8級，即達烈風程度。自動分區天氣預報顯示，下周一本港多區日夜溫差較大，半日內氣溫由2字頭急降至1字頭，其中黃竹坑、石崗、坪洲及長洲的溫差達9度；打鼓嶺的溫差更達10度。

其後下周二（10日）市區氣溫（天文台尖沙咀總部）進一步降至最低18度，新界再低兩三度，或創下入秋以來最低紀錄。當日早上7時新界多區氣溫只得16度，包括上水、流浮山、石崗及將軍澳；打鼓嶺更低見15度。



天文台11月7日預測，一股清勁至強風程度的東北季候風明日（8日）影響廣東沿岸，預料一道冷鋒下周一（9日）初時橫過華南沿岸。（資料圖片）

天文台︰冷鋒下周一殺到 強烈東北季候風隨後影響華南沿岸

天文台今早（7日）的天氣概況指，一股清勁至強風程度的東北季候風明日（8日）影響廣東沿岸，預料一道冷鋒下周一（9日）初時橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降，下周中期廣東普遍晴朗及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差較大，另外高空擾動在下周後期為華南帶來驟雨。

明天的天氣︰市區氣溫最高29度 初時離岸及高地吹強風

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（8日）市區氣溫25度至29度，相對濕度65%至85%，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中達7級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。

天文台預測，下周一（9日）本港多區日夜氣溫相差9度，包括黃竹坑、石崗、坪洲及長洲；打鼓嶺的溫差更達10度。（天文台網頁截圖）

下周一市區晚間氣溫降至最低20度 打鼓嶺日夜溫差達10度

受強烈東北季候風影響，下周一（9日）市區氣溫20度至27度，相對濕度55%至85%，吹北風5級，離岸間中6級，高地達8級，早上天氣較涼及有一兩陣雨，日間漸轉天晴乾燥，晚上氣溫進一步下降。

自動分區天氣預報顯示，當日本港多區日夜氣溫較大，半日內氣溫由2字頭急降至1字頭，其中黃竹坑、石崗、坪洲及長洲的溫差達9度；打鼓嶺的溫差更達10度。

天文台預測，下周二（10日）早上7時新界多區氣溫只得16度，包括上水、流浮山、石崗及將軍澳；打鼓嶺更低見15度。（天文台網頁截圖）

下周二早上市區氣溫最低18度 打鼓嶺低見15度

下周二（10日）市區氣溫18度至24度，相對濕度35%至60%，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，早上顯著較涼，大致天晴，日間非常乾燥。翻查資料，天文台尖沙咀總部在今年入秋以來，最低氣溫為10月6日早上的23.3度，即下周二或創下入秋以來最低紀錄。

自動分區天氣預報顯示，當日早上7時新界多區氣溫只得16度，包括上水、流浮山、石崗及將軍澳；打鼓嶺更低見15度。

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下周六有幾陣驟雨 市區氣溫回升至最高27度

下周三（11日）市區氣溫19度至26度，相對濕度40%至70%，吹東北風4級，天晴乾燥，早上稍涼。下周四（12日）市區氣溫22度至27度，相對濕度55%至80%，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。

下周五（13日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風4級，部份時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨。下周六（14日）市區氣溫24度至27度，相對濕度75%至95%，吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。

11月15日早上本港舉辦維港渡海泳，天文台料當日市區氣溫25度至28度。（資料圖片）

維港渡海泳11.15舉行 市區氣溫25度至28度

再下個周日（15日）本港舉辦維港渡海泳，當日市區氣溫25度至28度，相對濕度70%至90%，吹東風4級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

再下個周一（16日）市區氣溫25度至29度，相對濕度70%至90%，吹東風3至4級，大致多雲，日間部份時間有陽光。