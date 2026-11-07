立冬天氣｜今日早晚一兩陣雨　最高氣溫29度　預料下周二最低18度

今日（7日）為二十四節氣的「立冬」，天文台表示，本港今日（7日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等，吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。



天文台預測，明日（8日）初時風勢仍然頗大，後日（9日/下周一）早上轉吹偏北強風，天氣較涼，日間漸轉天晴乾燥，晚上氣溫進一步下降。下周二（10日）及下周三（11日）市區最低氣溫在18度左右，新界天氣清涼。



圖為截至11月6日清晨6時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風今明影響廣東沿岸 氣溫顯著下降

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在今明兩日（7日和8日）影響廣東沿岸，預料一道冷鋒會在後日（9日/下周一）初時橫過華南沿岸，受相關的強烈東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降，下周中期廣東普遍晴朗及乾燥，內陸地區早上清涼，日夜溫差較大。預料高空擾動會在下週後期為華南帶來有雨的天氣。

天文台表示，本港今日（7日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。（李家傑攝）

明日早晚有一兩陣雨 下周二最低料18度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）大致多雲，大致多雲。早晚有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光，氣溫介乎25至29度。後日（9日/下周一）早上天氣較涼及有一兩陣雨。日間漸轉天晴乾燥，晚上氣溫進一步下降，氣溫介乎20至26度。

下周二（10日）早上顯著較涼，大致天晴，日間非常乾燥，氣溫介乎18至24度。下周三（11日）天晴乾燥，早上稍涼，氣溫介乎19至26度，下周四氣溫回升，介乎22至27度，大致天晴，日間乾燥，下周五（13日）部份時間有陽光。下周六（14日）和下周日（15日）大致多雲，有一兩陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月6日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼

