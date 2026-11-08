冷空氣襲廣東全省降溫5℃～9℃　深圳周二料低至16℃

據廣東天氣11月8日消息，預計中等偏強的冷空氣將於8日下午影響粵北，上半夜到達廣州市區，9日早晨影響沿海市縣，廣東省大部平均氣溫將下降5℃～9℃，過程最低氣溫將出現在10日早晨前後。



粵北和珠三角北部市縣最低氣溫將降至8℃～12℃，南部沿海市縣14℃～16℃，其餘大部市縣11℃～13℃。

冷空氣襲廣東。（廣東天氣）

據《深圳晚報》報道，對深圳來說，11月9日早晨是體感轉折的起點，日平均氣溫下降5℃～7℃，是今年下半年以來最實在的一段涼意。過程最低氣溫將出現在10日（周二）早晨前後，深圳最低氣溫降至16℃左右， 之後陽光回歸，晴涼上線。

預計9日多雲，局部有零星小雨，氣溫下降，沿海高地和海區最大陣風8級左右；10-12日晴天為主，空氣乾燥，最低氣溫降至16℃左右，日溫差較大。

深圳天氣預報。（深圳天氣）

穿衣建議：

8日白天：短袖照穿，30℃別硬套外套，防曬也別停；

9日早晨起：薄外套從備着正式改成穿着，早晚尤其明顯；

10日早晨最涼：16℃左右，早起出門、上學上班多帶一件；



官方提醒，受中等偏強冷空氣影響，8-10日天氣轉清涼，需注意適時添衣保暖，預防感冒和呼吸道疾病；海面風力增大、持續時間較長，海上作業、海上交通、濱海和海島旅遊注意安全。