天氣｜今晚驟雨增多　有幾陣狂風雷暴　氣溫介乎23至26度

天文台表示，本港今日（13日）大致多雲。日間短暫時間有陽光，下午有幾陣驟雨，晚上驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，氣溫介乎23至26度，今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。吹和緩偏東風，離岸風勢清勁，晚上高地間中吹強風。



天文台預測，明日（14日）初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，日間驟雨減少，天色好轉，後日（15日）部份時間有陽光，下周一（16日）風勢較大及有幾陣雨。



圖為截至11月13日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周中期迎冷鋒

天文台指出，影響廣東沿岸的東北季候風昨日（12日）被一股偏東氣流取代，在下周初影響廣東沿岸，該區有幾陣雨，早晚較為潮濕。本港昨早大致多雲，有一兩陣微雨，大部份地區的氣溫較前日（11日）高4至6度，日間漸轉天晴乾燥。下午多處地區的相對濕度下降至百分之五十左右。

天文台預料受高空擾動影響，今明兩日（13日和14日）華南有驟雨及幾陣狂風雷暴。預料一股偏東氣流會。此外，一道冷鋒會在下周中期抵達廣東沿岸，受隨後的東北季候風影響，下周後期該區轉吹偏北風，氣溫顯著下降。

天文台表示，本港今日（13日）大致多雲。日間短暫時間有陽光，下午有幾陣驟雨，晚上驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，氣溫介乎23至26度。（李家傑攝）

明日雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴 下周跌至18度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，日間驟雨減少，下午部份時間有陽光。後日（15日）大致多雲，日間部份時間有陽光。

下周一（16日）多雲，有幾陣雨。下周二（17日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光。下周三（18日）大致多雲，初時有幾陣雨，日間短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降。

下周四（19日）短暫時間有陽光，早上稍涼，氣溫介乎19至23度，下周五（20日）短暫時間有陽光，早上稍涼，氣溫介乎18至23度。下周六（21日）短暫時間有陽光，氣溫介乎20至24度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月13日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2026年11月7日 石澳太平清醮天氣和暖▼

