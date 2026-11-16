天氣｜今早晚有一兩陣微雨　日間最高26度　周三顯著降溫

一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港今日（11月16日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。吹微風，漸轉吹和緩偏東風，稍後離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（17日）短暫時間有陽光。星期三（18日）北風增強，稍後氣溫顯著下降。本周後期早晚天氣清涼。



圖為截至11月16日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

冷鋒料周三橫過 本周後期早晚普遍清涼

天文台指出，受一股清勁的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區雲量較多，有一兩陣雨，早晚較為潮濕。

預料一道冷鋒會在星期三橫過華南沿岸，該區北風增強及有幾陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期廣東沿岸早晚普遍清涼。

天文台預測，本港今日（11月16日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（11月16日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。（李家傑攝）

周五及周六最低16度 「小雪」短暫時間有陽光

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）至下周二（24日）期間，除周日（22日）的二十四節氣「小雪」外，其他日子均大致多雲。其中，明日至周五（20日）有雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月16日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日料早上有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至27度。周三（18日）有幾陣雨，初時局部地區能見度較低。稍後氣溫顯著下降，最低氣溫跌至21度，最高26度。

周四（19日）早晚有一兩陣雨，天氣較涼，日間部份時間天色明朗，當日氣溫料介乎18至22度。周五（20日）仍有一兩陣雨，天氣清涼，最低氣溫僅16度，最高19度。周六（21日）則早上清涼，日間部份時間天色明朗，最低仍僅16度，最高氣溫回升至21度。

周日（22日）為二十四節氣的「小雪」，至下周二（24日）均短暫時間有陽光。其中，周日料介乎19至23度，下周一（23日）及下周二最低21度，最高分別24及25度；下周二有幾陣雨。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

