【寒冷天氣警告】天文台今日（20日）早上11時15分發出寒冷天氣警告，天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄。天寒地凍，與氣溫相關的店舖都大受歡迎，《香港01》記者到葵芳新都會廣場所見，火鍋店「一鍋堂」晚上約7時大排長龍，共有185枱顧客正等待入座，其中兩人枱需輪候114組顧客。另一邊廂，日本連鎖服裝店Uniqlo有不少顧客正在選購禦寒衣物。



寒冷天氣警告生效，葵芳新都會廣場火鍋店「一鍋堂」晚上約7時大排長龍。（譚皚璧攝）

寒冷天氣警告生效，葵芳新都會廣場火鍋店「一鍋堂」晚上約7時大排長龍。（譚皚璧攝）

取籌機顯示，兩人枱需輪候114桌。（譚皚璧攝）

寒冷天氣警告及強烈季候風信號現正生效，天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄，今日（20日）適逢是周五，正是上班族與三五知己打邊爐放鬆身心的最佳時間。

葵芳新都會廣場一鍋堂兩人枱輪候114組顧客

葵芳新都會廣場火鍋店「一鍋堂」晚上約7時大排長龍，數十人站在店外等待。取籌機顯示，兩人枱需輪候114組顧客；4人枱需輪候62組顧客；6人枱需輪候6組顧客；8人枱需輪候2組顧客；9人以上大枱則要輪候一組顧客。

寒冷天氣警告生效，日本平民連鎖服裝店Uniqlo新都會廣場店，便有不少顧客在選購禦寒衣物。（譚皚璧攝）

寒冷天氣警告生效，日本平民連鎖服裝店Uniqlo新都會廣場店，便有不少顧客在選購禦寒衣物。（譚皚璧攝）

Uniqlo大批顧客選購禦寒衣物

另一邊廂，或排隊入座需時，商場多間服裝店的人流也受到帶動，其中日本平民連鎖服裝店「Uniqlo」，便有不少顧客在選購禦寒衣物，由於顧客量過多，店內每個角落也有職員在看守。