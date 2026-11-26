一股東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶亦覆蓋華南。天文台今日（11月26日）清晨5時45分表示，今早本港市區氣溫降至17度左右，新界再低兩三度。天文台預測，本港今日大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上清涼。下午部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹輕微至和緩北至東北風。



天文台展望，未來一兩日漸轉天晴，日間氣溫回升，內陸地區日夜溫差頗大，星期六（28日）非常乾燥。星期日（29日）風勢頗大。



圖為截至11月26日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

明日氣溫回升 周末期間日夜溫差頗大

天文台指出，受東北季候風及一道雲雨帶影響，今早廣東沿岸部份地區相當清涼。隨著東北季候風緩和及雲帶轉薄，明日（27日）該區天色好轉，日間氣溫回升。

預料一股達強風程度的東北季候風會在周末期間影響華南沿岸，該區日間非常乾燥，日夜溫差頗大。一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台預測，本港今日（11月26日） 大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上清涼。下午部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。（陳永武攝）

周六及周日天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）部份時間有陽光，氣溫在20至25度之間。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月26日凌晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（28日）天晴，日間非常乾燥，介乎19至26度，相對濕度最低約35%。周日（29日）大致天晴，日間乾燥，晚上部份時間多雲，相對濕度最低約45%，氣溫介乎19至24度。

下周一（30日）至下周五（12月4日）部份或短暫時間有陽光。其中，下周一至下周三（12月2日）最低氣溫在20至21度，最高介乎23至25度。下周四（12月3日）及下周五大致多雲。早晚有一兩陣微雨，均介乎22至26度。

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