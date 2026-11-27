天文台表示，今日（27日）初時部份時間多雲，日間漸轉天晴，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，吹輕微至和緩北至東北風。天文台展望，周末期間至下周初大致天晴，明日（周六/28日）非常乾燥，後日（周日/29日）風勢頗大。



圖為截至11月27日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今日氣溫回升 周末期間日夜溫差頗大

天文台指出，隨着東北季候風緩和及覆蓋廣東沿岸的雲帶轉薄，預料今日（27日）該區漸轉天晴，氣溫回升。預料一股達強風程度的東北季候風會在周末期間為華南帶來晴朗及非常乾燥的天氣，內陸地區日夜溫差頗大，一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台表示，今日（27日）初時部份時間多雲，日間漸轉天晴，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

下周早晚有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（周六/11月28日）天晴，日間非常乾燥，氣溫在19至26度之間。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月27日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

後日（周日/11月29日）大致天晴。日間乾燥。晚上部分時間多雲，介乎19至24度。下周一（11月30日）大致天晴，早晚部分時間多雲，氣溫介乎20至24度。

下周二（12月1日）大致天晴，早晚部分時間多雲，氣溫介乎21至25度。下周三（12月2日）部份時間有陽光，氣溫介乎22至26度。下周四（12月3日）和下周五（12月4日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光，介乎22至26度。下周六（12月5日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，介乎22至25度。

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