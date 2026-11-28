天文台表示，今日（28日）大致天晴。日間非常乾燥，市區最高氣溫約26度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁，高地達強風程度。天文台展望，隨後兩三日大致天晴，明日（29日）風勢頗大，下周中後期日間相當溫暖。



圖為截至11月28日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風為華南帶來晴朗乾燥天氣

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在今明兩日（28日和29日）為華南帶來晴朗及非常乾燥的天氣，內陸地區日夜溫差頗大，預料季候風會在下周初逐漸緩和，同時高空反氣旋會為華南帶來大致良好的天氣。受一股偏東氣流影響，下周中後期廣東沿岸日間相當溫暖，天氣漸轉潮濕。

天文台表示，今日（28日）大致天晴。日間非常乾燥，市區最高氣溫約26度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

下周早晚有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（周日/11月29日）天晴，日間乾燥。晚上部份時間多雲，氣溫介乎19至24度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月28日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

後日（下周一/11月30日）大致天晴，早晚部份時間多雲，氣溫介乎20至24度。下周二（12月1日）大致天晴，早晚部分時間多雲，氣溫介乎21至25度。下周三（12月2日）大致多雲，日間部份時間有陽光，氣溫介乎22至25度。下周四（12月3日）部份時間有陽光，氣溫介乎23至27度。

下周五至下周日（4日至6日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間或短暫時間有陽光，氣溫介乎23至26度，當中下周日（6日）部份地區能見度較低。

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