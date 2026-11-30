東北季候風正影響華南。同時，一道雲帶覆蓋南海北部。天文台預測，本港今日（11月30日）早晚部份時間多雲，市區最低氣溫約20度。日間大致天晴，最高氣溫約24度。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。



天文台展望，明日（12月1日）大致天晴。本周中後期日間相當溫暖，接近周末較為潮濕。



圖為截至11月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中期日間相當溫暖

天文台指出，東北季候風會在今明兩日繼續為華南帶來普遍晴朗的天氣。隨着季候風緩和，本周中期沿岸地區日間相當溫暖，內陸地區炎熱。受一股較潮濕偏東氣流影響，本周後期廣東沿岸有一兩陣雨。

天文台預測，本港今日（11月30日）早晚部份時間多雲。日間大致天晴，最高氣溫約24度。（陳永武攝）

周五起連日大致多雲有雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12月1日）大致天晴，早晚部份時間多雲，氣溫介乎22至25度。周三（2日）及周四（3日）均部份時間有陽光，最低氣溫分別為22及23度，最高26及27度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月30日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（4日）至下周二（8日）均大致多雲。其中，周五及周六（5日）早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，同介乎23至26度。

周日（6日）與下周一（7日）均有一兩陣雨，部份地區能見度較低，日間部份或短暫時間有陽光，氣溫均在24至27度之間。下周二（8日）有幾陣雨，早晚部份地區能見度較低，料介乎23至26度。

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