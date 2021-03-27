復活節長假｜天文台料4日有陽光高見30度　清明節或有紀錄第二熱

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-27 16:21

近日本港重見陽光，天文台料下周復活節假期四日亦見陽光，顯著降雨的機會亦低，市民假期或可外出玩樂。天文台指，一股偏南氣流會在未來一兩日逐漸影響廣東沿岸，該區早晚較為潮濕。預料位於南海北部的高空反氣旋會在下周為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。 氣溫方面，未來九日亦料達炎熱程度。天文台料下周四（4月1日）起一連四日，市區氣溫亦高見30度，料為今年首次氣溫突破「3字頭」。天文台料下周日（4月4日）清明節最高氣溫亦為30度，料成為有紀錄以來次熱的清明節。

近日天氣轉熱，天文台指一股偏東氣流正影響廣東沿岸；料本港今日（27日）下午部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩偏東風，晚上轉吹東南風。展望未來一兩日早晚較為潮濕，明日（28日）部分時間有陽光。早上有薄霧及一兩陣雨。氣溫介乎22至29度，相對濕度高達70%至95%。

下周五（4月2日）為復活節假期首日，天文台料當日部分時間有陽光，初時局部地區有驟雨；隨後兩日的復活節假期則大致天晴。復活節假期首三日氣溫亦高見30度，市民如外出享受大自然風光，緊記要預防中暑。天文台預測復活節假期倒數第二日（4月）部分時間有陽光，初時有一兩陣雨。

4月4日除了是復活節假期外，亦是清明節。天文台料氣溫高見30度，或成為有紀錄以來次熱的清明節；而最熱的清明節則是2015年錄得的30.6度。

天文台料下周四（4月1日）起一連四日，市區氣溫亦高見30度，料為今年首次氣溫突破「3字頭」。（天文台網頁截圖）

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