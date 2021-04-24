冷鋒下周殺到　天文台料明起一連5日驟雨　勞動節天晴多區達31度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-24 13:51

本港近日天氣炎熱，慢慢步入夏天。天文台預測，一道低壓槽會於未來兩、三日為華南帶來不穩定天氣；一道微弱冷鋒會在下周中期抵達廣東，該區有幾陣驟雨，下周五（30日）料市區氣溫，將稍跌至最低22度。 受隨後的乾燥大陸氣流影響，接近周末華南天色好轉，下周六（5月1日）勞動節亦大致天晴，氣溫亦回升至最高29度，打鼓嶺、上水更高見31度。此外，熱帶氣旋「舒力基」會在未來一兩日橫過西北太平洋，並逐漸演變為溫帶氣旋。

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天文台指，受一股偏東氣流影響，今早（24日）本港東部地區錄得數毫米雨量。正午時分，與偏東氣流相關的雲帶正逐漸轉薄。預測今日下午部分時間有陽光及炎熱；今晚大致多雲。吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。

天文台展望未來數日大致多雲，有幾陣驟雨，接近周末天色好轉。料明日（25日）短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨；氣溫介乎24至28度。由於一道微弱冷鋒，會在下周中期抵達廣東，預料多雲有雨天氣一直維持至下周四（29日），氣溫亦稍降至最低23度。

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至下周五（30日）則料可重見陽光，天文台料下周五大致天晴及乾燥。然而氣溫則再稍回落至介乎22至29度，打鼓嶺更將跌至20度。下周六為5月1日勞動節，市民或可外出享受陽光。天文台料下周六大致天晴，氣溫介乎23至29度，打鼓嶺、上水更高見31度，市民外出要多飲水預防中暑。

另外，天文台指，在正午十二時，強烈熱帶風暴「舒力基」集結在硫璜島以西約1,010公里，預料向東或東南偏東移動，時速約20公里，橫過西北太平洋。內地中央氣象台預計，「舒力基」將以每小時15至20公里的速度向東偏南方向移動，明日（25日）日間逐漸轉向東偏北方向，強度緩慢減弱。