立夏｜今錄31.7度成半世紀最熱立夏　天文台料周五起多區高見33度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-05 17:34

經過昨日（4日）晚上天文台一度發出黃色暴雨警告信號後，本港現雨後陽光。今日（5日）是廿四節氣中的「立夏」，代表夏季來臨；天文台今午錄得31.7度，與1970年並列成為歷來第二熱的立夏，亦是逾半世紀來最熱。 天文台預測，一股清勁的偏東氣流，會在明日（6日）影響廣東沿岸，將會有一兩陣驟雨。隨高空反氣旋增強，接近周末華南沿岸地區普遍晴朗，周五（7日）起一連四日，市區氣溫將高見31度，打鼓嶺、上水等地區周五起連日炎熱，預料高見33度，達酷熱程度。

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天文台指，今日廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。同時，中國東南沿岸的氣壓正在上升，預料一股清勁偏東氣流，會在今晚抵達廣東沿岸。截至下午2時，天文台錄得最高31.7度，深水埗更錄得最高33度，達酷熱程度。今日亦打平1970年的有紀錄以來第二熱立夏記錄，而最熱的立夏則是1952錄得的32.4度。

天文台預測今日大致天晴，下午炎熱，部分地區有煙霞。今晚漸轉多雲及有一兩陣驟雨；吹微風，晚上轉吹和緩至清勁偏東風。

母親節天氣炎熱 惟局部地區有驟雨

一股偏南氣流會在下周初為該區帶來炎熱的天氣，但局部地區有驟雨。周五起天晴炎熱，周日（9日）是一年一度的母親節，天文台料當日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨；氣溫介乎26至31度，打鼓嶺、上水及石崗高見33度，惟打鼓嶺一日溫差達10度，市民要注意天氣變化。

然而一道低壓槽會在下周中期，料為華南帶來不穩定天氣。天文台預測，下周三（12日）起一連三日均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。最高氣溫亦會稍為回落，跌穿「3字頭」至介乎最高29度，市民外出緊記帶備雨具。

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