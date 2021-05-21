南丫島現彩虹　天文台預測酷熱天氣至少再多5日　下周後期有雷暴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-21 16:06

夏日熱辣辣，天文台今日（21日）早上7時45分發出酷熱天氣警告。天文台又預測，隨著高空反氣旋稍為增強，華南沿岸未來數天持續酷熱，亦有幾陣驟雨。料明日（22日）起連續五日酷熱，市區最高氣溫達33度，周日（23日）更達34度。 天文台預料，不穩定的偏南氣流會在下周中後期，為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測下周五（28日）起一連三日有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫稍為回落至介乎28至31度。

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本港近日天氣酷熱，天文台指，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋覆蓋南海北部。今日（21日）是廿四節氣中的「小滿」，代表夏熟作物的籽粒開始飽滿，但還未成熟，天氣亦愈來愈熱。正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上，當中天文台氣象站錄得32.1度；大埔、深水埗及將軍澳等錄約33度；大美督更高見35.4度。

天文台又預測，今日下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有一、兩陣驟雨。今晚大致多雲。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望未來數天持續酷熱，亦有幾陣驟雨；下周後期驟雨增多。

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+ 33 + 33 + 33

下周五起連續3日局部地區有雷暴

天文台預料明日（22日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間酷熱；氣溫介乎28至33度。周日（23日）則大致天晴，氣溫更升至介乎29至34度，坪洲、上水等多區料達36度，而長洲更料高見37度。

天文台料下周四（27日）起可暫別酷熱天氣，下周五（28日）起連續三日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；氣溫亦可稍為回落至介乎28至31度。

天文台又預測，隨著高空反氣旋稍為增強，華南沿岸未來數天持續酷熱，亦有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）