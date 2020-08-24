7月破多個酷熱紀錄　林超英用新武器消暑　嘆開冷氣如吸毒

向來提倡節能的前天文台台長林超英，多年來堅持夏天不開冷氣，亦曾公開與環境局局長黃錦星鬥低電費。上月酷熱天氣警告持續時數破紀錄新高，熱夜數目達21天，也是有紀錄以來最多熱夜的月份，前台長在盛夏中如何應對？ 林超英接受《香港01》電話訪問表示，新增了消暑新武器──水冷涼風扇，在夏日中帶來「溫柔的風」，對不開冷氣有種堅持。他認為，開冷氣消暑只是「飲鴆止渴」，漠視背後衍生的氣候變化問題。

天文台前台長林超英曾公開慳電方法，就是不開冷氣。（資料圖片 / 羅君豪攝）

全球暖化日趨嚴重，往年的夏日林超英靠一部直徑6吋的USB小風扇在夜晚為夫婦二人帶來一絲「溫柔的風」，耗電量僅2.5瓦特，售價約40元，已用上了3年，經濟又環保。去年，林太購入一部水冷涼風扇，成應對今年盛夏的新「武器」，開動後為家居降溫2至4度，雖然耗電量增至少於30瓦特，但仍遠較冷氣機低。

林超英數月前曾開動過家中已購入21年的冷氣機，非為降溫，只是想測試其是否仍能運行。被問及今年會否覺得太熱了，他馬上回應「ok喎，完全唔辛苦！心靜自然涼。」

林超英對不開冷氣有種堅持。（資料圖片 / 羅君豪攝）

堅持開冷氣只是「飲鴆止渴」

不少市民踏入夏日已急不及待要開冷氣消消暑，林超英說「覺得頂唔順只係心中有鬼，好似吸咗毒咁，其實習慣咗（不開冷氣）就ok」，認為夜晚即使微微出汗，但靠「溫柔的風」，汗會慢慢蒸發，很快解決體溫高的問題。面對熱夜日數上升，他形容堅持開冷氣的人只是「飲鴆止渴」，但加速暖化問題；又認為出汗是正常功能，不是罪惡。

林超英2017年購入USB風扇。（林超英網誌圖片）

醫生：酷熱下長者影響大

香港中文大學未來城市研究所今日聯同本地專家分析數據，發現熱夜增加2.43%的死亡風險，連續熱夜日數愈多，死亡風險亦會增加。家庭醫生關嘉美表示，攝氏20多度對人體而言是最舒服，當日間高達30多度，夜晚也沒有明顯降溫，影響散熱。她指，年輕人因適應能力較強及新陳代謝較快，影響不太大，但對長者而言，尤其是有長期病患，適應力較低，出汗也較少，故散熱能力也會較差；即使開冷氣，也有機會因太冷或太熱、空氣不流通而感覺不適。因此，她提醒當長者出現體溫上升及疲累症狀，要悉心照顧，例如把冷氣調節在26度、開少許窗讓新鮮空氣流動、穿寬鬆衣物、披上薄外套及多飲水等。

而精神科專科醫生麥永接表示，根據臨床經驗，光對睡眠質素的影響最大，而睡前活動、溫度等亦會有影響。他說，若天氣太熱，又無法開冷氣降溫，或令市民較難入睡，輾轉反側；市民一旦一至兩星期睡眠質素均甚差，除了精神差，也影響情緒控制。他建議，最好開冷氣或風扇降溫，若情況仍未改善，有機會受其他精神問題影響睡眠質素。