歐美預測菲律賓以東有熱帶氣旋形成　將移向台日　或升級成颱風

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-30 13:36

5月尾聲，天空灰沉沉一片。受一道低壓槽影響，天文台料華南天氣漸趨不穩定，本港未來兩日將有大驟雨及雷暴。本周中期廣東沿岸雨勢減弱，本港陽光再現，但僅出現兩日後，近周末再受低壓槽影響，又迎來有驟雨及雷暴的天氣。 天文台表示，一個低壓區為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。參考歐美天氣預報，菲律賓以東有熱帶氣旋形成，將逼近台灣及日本，其中美國全球預報系統（GFS）料移向台灣以東海域時，其強度可升級至颱風程度。

▼ECMWF預測▼

+ 2 + 2 + 2

▼GFS預測▼

+ 4 + 4 + 4

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），菲律賓以東有熱帶氣旋形成，明日（5月31日）其海平面中心氣壓最低為996hPa，即達熱帶風暴程度，並逐步增強，移向台灣以東海域，周五（6月4日）最接近台灣，其後向東北面移動，趨向日本方向。美國全球預報系統（GFS）的預測相若，但料該熱帶氣旋在下周日海平面中心氣壓最低為971hPa，即達颱風程度。

台灣交通部中央氣象局亦表示，太平洋地區有一個熱帶性低氣壓形成，今早中心氣壓為1002 hPa，熱帶低壓未來24小時內有機會升格為輕度颱風，命名為「彩雲」，持續往北方移動，料6月3及4日在呂宋島東方，但強度可能減弱，對台灣無直接影響。

台灣交通部中央氣象局表示，太平洋地區有一個熱帶性低氣壓形成。（交通部中央氣象局網站圖片）

本周迎多日雷暴 雨勢有時頗大

回看本港天氣，一道低壓槽正影響廣東沿岸，今日局部地區有驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲。在正午時分，坪洲已升溫至攝氏35.1度，而長洲亦達34.6度。

受一道低壓槽影響，本港未來兩三日天氣不穩定，迎來多雲、有驟雨及雷暴的天氣，雨勢有時頗大，市區氣溫料介乎27至31度。天文台預料，本周中期廣東沿岸雨勢減弱，周三（6月2日）雖然早上有幾陣雷暴，但下午短暫時間有陽光，翌日亦部分時間有陽光，市區最高氣溫稍微升至32度。

低壓槽會在接近周末再度影響本港，天文台料周五（6月4日）起一連多日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，周六（6月5日）雨勢有時頗大；下周繼續迎雨天，料最快下周一（6月7日）陽光再現。

（天文台網站截圖）