酷熱警告生效近170小時　大美督高見37度　天文台料「大暑」有雨

酷熱天氣警告現正生效，正午時分本港大部分地區氣溫上升至攝氏33度或以上，大美督更升溫至37.1度，成全港最熱。

受高空反氣旋影響，天文台預測明日（15日）市區仍高見34度，但其後一個廣闊低壓區帶來不穩定天氣，翌日起迎來局部地區有雷暴，並有幾陣驟雨。下周四（22日）是二十四節氣中的「大暑」，是一年中最熱的節氣，但天文台料當日多雲有雨，氣溫稍降介乎27至31度。



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高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但沿岸地區亦有驟雨。在正午時分，部分新界地區已達35度以上，而大美督更升溫至37.1度，成全港最熱辣辣地區。

受高空反氣旋支配，明日持續晴朗及酷熱。天文台料市區最高氣溫達34度，大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。參考自動分區天氣預報，上水或進一步升溫至36度。

大美督今午升溫至37.1度，成全港最熱。（天文台網站截圖）

下周四「大暑」料最高31度

天文台預測，一個廣闊低壓區會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，料周五大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。周末期間，維持大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴的天氣，市區氣溫介乎27至31度，迎來天陰陰的假期。

天文台又預料，最快下周二（20日）迎來短暫陽光，同時亦有幾陣驟雨，但至周四「大暑」暫別陽光，又回復陰天，市區高見31度，但未見酷熱天氣。

（天文台網站截圖）

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