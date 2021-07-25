天文台於凌晨0時05分發出黃色暴雨警告訊號　葵青荃灣雨勢特別大

天文台於晚上凌晨0時05分，發出黃色暴雨警告訊號。另外，天文台亦發出局部地區大雨提示：葵青區及荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。



至昨日晚上11時，颱風煙花集結在上海之東南約410公里，預料會以約15公里向西北偏北移動，大致移向華東沿岸。 同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在三亞以西約330公里，預料初時向南緩慢移動，隨後轉向偏東方向移動，大致移向海南島。



一道雨帶在周六深夜逐漸由深圳向南移，天文台在周日凌晨發出黃色暴雨警告。

在颱風煙花的外圍下沉氣流影響下，本天氣酷熱，高溫早晚觸發驟雨及雷暴。天文台今日(25日）凌晨0時05分發出黃色暴雨警告訊號，當局指，昨日深夜（24日）多區錄得逾10毫米雨量，新界北部的降雨量更多達逾50毫米。天文台強調，大雨可能會持續，並達每小時30毫米，提醒市民採取措施以防水浸。

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打鼓嶺氣溫預計或高達37度（天文台分區天氣預報）

天文台提醒，低窪地帶及排水欠佳的地區會水浸、大雨可能引致山洪暴發，提醒市民遠離河道、並採取適當的預防措施。

天文台預料受煙花的外圍下沉氣流影響，未來兩三日廣東地區仍然酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴會繼續影響該區。