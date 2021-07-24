「煙花」明襲浙江或致特大暴雨　天文台料港明起酷熱一區高見37度

受颱風「煙花」的外圍下沉氣流影響，本港近日天氣晴朗酷熱。天文台預測，煙花會在未來一兩日大致移向華東沿岸，未來兩三日廣東地區仍然酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。天文台料明日（25日）起連續三日市區氣溫亦達攝氏33度，而上水下周一（26日）、二（27日）更達37度。



另外，熱帶氣旋「查帕卡」會在今（24日）明兩日大致移向海南島，隨後的路徑及強度仍存在變數。預料一股西南氣流會在下周中後期為華南沿岸帶來驟雨。



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天文台指，在今日正午12時，煙花集結在上海之東南偏南約560公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向華東沿岸。根據路徑預測，煙花明日（25日）升為強颱風，登陸寧波市一帶。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在三亞之西北偏西約320公里，預料初時向南緩慢移動，稍後轉向偏東方向移動，大致移向海南島。

內地中央氣象台預計，煙花將於明日下午到晚上在浙江舟山到玉環一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱，並有可能在華東地區迴旋。中央氣象台又警告屆時可能出現的長時間極端強降雨，其中浙江東北部、上海南部等或局部地區有特大暴雨。

在本港，天文台料今日大致多雲，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下午酷熱，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴，吹微風。截至下午1時，天文台錄得最高32.4度，打鼓嶺及大美督等高見逾35度，而元朗更達36度。展望未來兩三日天氣酷熱，但有幾陣驟雨；下周中後期驟雨逐漸增多。

明日則預料部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱；早晚局部地區有狂風雷暴。而明日起連續三日市區最高氣溫亦達33度，而上水下周一（26日）、二（27日）更達37度。然而天文台料下周五（30日）起要告別陽光，連續四日亦多雲有驟雨，氣溫稍降至介乎28至31度。