天文台料今明酷熱　周五起連日雷暴　新學年或在驟雨中陽光下開學

高空反氣旋正逐漸增強下，天文台今日（25日）正午12時20分發出酷熱天氣警告，預測明日（26日）天晴持續酷熱，市區高見攝氏33度，上水及石崗或熱至35度。然而，受高空擾動影響，周五（27日）起天氣轉差，有幾陣驟雨，稍後局部地區更有雷暴。天文台料9月1日開學日，驟晴驟雨的天氣持續，同學仔新學年返學記得帶雨具！



▼7.20 天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼



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酷熱天氣警告生效 石崗及元朗公園正午34度

現時影響中國東南部的高空反氣旋正逐漸增強，同時驟雨正影響廣東沿岸。本港正午時分，石崗及元朗公園已升溫至34度，大美督、濕地公園等地區亦錄得33度，天文台發出酷熱天氣警告，料下午部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨，今晚大致多雲。

高空反氣旋會在明日為華南地區帶來酷熱的天氣，天文台預測大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫達33度，但局部地區有驟雨。

在正午時分，元朗公園及石崗已升溫至34度。（天文台網站截圖）

但是，酷熱天氣維持一日後，其後受高空擾動影響，接近周末至下周初廣東沿岸及南海北部有驟雨，天文台預測周五短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，市區最高氣溫稍降至31度。天文台料下周日（29日）仍一連三日局部地區有雷暴，天氣不佳的日子持續至本月最後一日。

開學日將至，天文台預測9月1日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度，返工返學前記得留意天氣狀況了！