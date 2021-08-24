凱莉山開學　家長：對醜聞失望　不退學只盼「踏腳」升英國凱莉山

香港凱莉山學校（Mount Kelly Hong Kong）開校四年多官司不斷，今年近百教職員追討欠薪，關聯公司被頒令清盤。學校今年6月因財困停面授課後，今日（24日）終開始新學年。

有帶小朋友回校的家長直言有意轉校，「一路讀一路走」；亦有家長坦言感對學校感失望，但相信香港凱莉山仍可作兒子海外升學的「踏腳石」，故「比啲時間學校」。另有家長對未成功退回到期債券感無奈，親到校了解：「想知點解學校正常運作，但啲錢又唔可以退」。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

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香港凱莉山今天（24日）正式開學，早上8時前，已有家長開車送子女到學校，並陪同在門外等候。至8時10分起人流漸多，校巴亦達抵，學生在門外等候量度體溫。

香港凱莉山仍可作海外升學「踏腳石」

學校醜聞不斷，家長吳女士說，凱莉山採取小班教學，老師又會單獨發送郵件告訴家長學生的進度，直言是「教得唔錯」，未料繳交了30萬元學費及按金後，學校突然在6月停課，子女只上學4個月，現時她已考慮為子女轉校，「報其他學校都要時間，唯有一路讀一路走」。

家長劉太也坦言對學校情況感失望，但因為已繳交學費，暫時存「一絲希望」，繼續相信校方。她解釋，凱莉山小班教學模式下，老師關注兒子情況，相信香港凱莉山仍可作兒子海外升學的「踏腳石」，故「比啲時間學校」，暫未打算轉校。

債券到期未獲退款 家長：點解正常運作但唔退錢

今年4月凱莉山傳出財困消息，有員工指控其拖欠薪金，亦有家長表示無法退回債券。根據家長與校方簽訂的合約，債券期滿三年才能退款。家長王小姐說，以195萬購入債券，今年7月剛滿三年，但至今未獲退款，故今日特地到學校了解，「想知點解學校正常運作，但啲錢又唔可以退」。

她指，由於負責學校債券的Mount Kelly Foundation Limited清盤，學校又有新投資者，負責人稱需時轉移資金，又說不清楚誰買了債券，令退款遙遙無期。王小姐直言感無奈，只是擔心打官司會影響學生，暫未打算提告：「以為好穩陣，簽咗合約就退到，始終都係我哋嘅辛苦錢，都覺得幾唔開心！」

家長：今天如期開學 謠言「不攻自破」

另有小部份家長則表示信任學校。張先生認為，學校今天如常開學，可見負面新聞「不攻自破」，相信學校有能力解決管理及財政難題，萬一學校有問題，政府及教育局亦會「出面」協助學童。

他說，聽聞不少家長有意為子女轉校，但他認為職員欠薪糾紛是內部溝通問題，而凱莉山師資優良，有效提升兒子成績，可「一條龍」讓兒子到英國升學，認為學校具發展潛力，沒考慮轉校。