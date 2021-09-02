今年夏天特別熱　平均氣溫達29.1度　天文台有記錄以來第6高

踏入9月，盛夏已過，迎接初秋，而天文台回顧剛過去的8月天氣，指較正常多雲，平均雲量為77%，較正常值高7%，新界北區部分地方更錄得超過600毫米雨量。天文台又表示，由於今年7月天氣異常炎熱，帶動今年夏天（6-8月）遠較正常炎熱，平均氣溫達到29.1度，是有記錄以來第六高。



▼8月29日天氣不穩，黃色暴雨警告一度生效▼



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今年頭8個月雨量較正常少21%

天文台表示，上月平均氣溫為28.8度，與正常值28.7度相約。雨量方面，新界北區部分地方錄得超過600毫米雨量，天文台則錄得350.5毫米雨量，較正常值453.2毫米少約23%；而今年首八個月的累積雨量為1,521.1毫米，較同期正常值少約21%。

受一股西南氣流影響，上月首兩日香港部分時間有陽光，間中有驟雨和雷暴。8月1日部分地區的雨勢較大，南丫島錄得超過70毫米雨量。與此同時，在南海北部的低壓區於8月2日晚上增強為熱帶低氣壓。該熱帶低氣壓於隨後兩日大致向東緩慢移動，橫過南海北部，於8月4日早上發展為熱帶風暴，並被命名為「盧碧」。

▼8月27日早上多處見彩虹▼



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受盧碧相關的雨帶影響，8月3日至5日本港間中有大驟雨及狂風雷暴，天文台亦在3日發出三號強風信號。本港大部分地區在這三日錄得超過100毫米雨量，港島中部、新界及大嶼山北部更錄得超過140毫米雨量。隨着盧碧遠離本港，一股西南氣流在8月6日至10日繼續為廣東沿岸地區帶來不穩定的天氣，天文台更於6日發出紅色暴雨警告信號。

受華南沿岸的一股偏南氣流影響，8月18日至19日本港天氣炎熱，部分時間有陽光。在微風的情況下，日間的高溫令本港局部地區於這兩天出現大驟雨及雷暴。19日新田及牛潭尾錄得超過90毫米雨量。

▼8.3 天文台發出三號強風信號▼



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▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼



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上月最高氣溫34.4度

在陽光充沛的情況下，香港天文台在8月25日錄得的氣溫上升至本月最高的34.4度。8月27日早上雷暴期間，香港天文台錄得的氣溫下降至本月最低的23.4度。另外，8月共有四個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。