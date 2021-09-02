酷熱警告生效　天文台料明高見33度　下周二白露新界溫差達9度

踏入9月，本港仍未見秋意，酷熱天氣警告現正生效。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南地區部分時間有陽光及酷熱，明日（3日）及周六（4日）市區氣溫亦高見33度，明日上水更料達35度。

天文台又預料，位於南海中北部的廣闊低壓槽，會在下周初為該區帶來驟雨。下周二（7日）為廿四節氣中的「白露」，料當日有幾陣驟雨，而新界多區溫差達8至9度，市民要注意天氣變化。



▼8月29日天氣不穩，黃色暴雨警告一度生效▼



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天文台表示，高空反氣旋為中國東南部帶來普遍晴朗天氣。今日（2日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右；並在上午11時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民慎防中暑。天文台預料，今日下午部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨；今晚大致多雲，吹和緩偏東風。

展望明日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，周六稍後時間局部地區有雷暴。天文台料周五及周六兩日市區氣溫均介乎28至33度，周五赤鱲角及打鼓嶺高見34度，上水更達35度。

▼8月27日早上多處見彩虹▼



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下周二「白露」 新界部份地區早晚溫差達8至9度

周日（5日）及下周一（6日），天文台則同樣預測有幾陣驟雨及雷暴。下周二（7日）為「白露」，代表夜間氣溫下降較快而令到水氣開始凝結成露水，早晚溫差漸大，故有「白露勿露身」的傳統。天文台預料「白露」當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。市區氣溫介乎27至32度，打鼓嶺、上水早晚溫差達8度，而石崗介乎25至34度，溫差達9度。

下周中期華南沿岸風勢微弱，天色普遍晴朗。然而下周五（10日）、六（11日）兩日均大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍降至介乎27至31度，市民外出緊記帶備雨具。

▼7.4 酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼

