上水、石崗今錄逾35度　酷熱警告生效　天文台料明起連續9日有雨

踏入9月，本港連日放晴，天氣酷熱。天文台於周四（2日）發出酷熱天氣警告，至今已生效52小時。受高空反氣旋影響，今日（4日）多區氣溫高見33度，上水及石崗分別錄得最高攝氏35.6及35.2度。

天文台預測，高空反氣旋會在未來數日覆蓋華南，該區天氣炎熱亦有驟雨，預料高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來較多驟雨；至於一道廣闊低壓槽，則會在下周中後期，為菲律賓以東海域至南海中北部帶來不穩定天氣。



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天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱天氣。天文台今午最高錄33.6度，大美督及元朗等高見逾34度，而上水及石崗更分別高見35.6及35.2度。天文台預料今日大致天晴，下午酷熱，初時局部地區有驟雨，吹微風。

展望明日（5日）大致天晴及酷熱，稍後局部地區有驟雨；氣溫介乎28至34度。天文台又預測，酷熱天氣警告將持續，天文台提醒明日風勢輕微，市民應慎防中暑。隨後一兩日料驟雨較多，下周一（6日）、二（7日）同樣局部地區有雷暴。

明日起一連9天有雨

下周二亦是廿四節氣中的「白露」，代表夜間氣溫下降較快而令到水氣開始凝結成露水，早晚溫差漸大。天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫則介乎26至31度。

天文台料，下周後期天色不穩，下周六（11日）起連續三日大致多雲，有幾陣驟雨；而氣溫亦同樣稍降介乎27至30度，市民外出緊記帶備雨具。

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