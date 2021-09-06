雙颱風｜熱帶風暴康森周六逼近港500公里　天文台料周日狂風雷暴

踏入9月，迎來雙熱帶氣旋來襲。位於菲律賓以東附近海域的熱帶低氣壓今日（6日）下午增強為熱帶風暴，並命名為「康森」（Conson）。天文台預測，康森本周中後期進入南海，大致移向廣東沿岸至海南島一帶，按目前預測路徑，康森周六（11日）最近本港，集結在西南方約500公里範圍。

另一個位於西北太平洋的熱帶氣旋會大致移向琉球群島一帶，且強度較高，周六升級至颱風級別，料不會進入本港800公里範圍。天文台預測，本港將迎來有幾陣狂風雷暴的周末。



天文台預測康森吹襲廣東西岸至海南島一帶

在下午4時，熱帶風暴康森集結在菲律賓馬尼拉之東南偏東約710公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋島。按香港天文台預測路徑，康森在未來兩三日移向呂宋島，並於本周中至後期進入南海，期間登陸時一度減弱成熱帶低氣壓，但進一步殺入本港800公里範圍時，再度增強成熱帶風暴。天文台料康森周六會在本港西南約500公里掠過，移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

參考內地中央氣象台，康森周五（10日）升級成強熱帶風暴。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，康森越過海南島後，強度沒有減弱，下周日海平面中心氣壓最低為968hPa，即達颱風程度。美國全球預報系統（GFS）則料，「康森」強度較低，最高達熱帶風暴程度，其後在三亞市對出掠過，登陸後逐漸減弱。

▼ECMWF預測熱帶風暴康森移動路徑▼



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▼GFS預測熱帶風暴康森移動路徑▼



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另一熱帶氣旋料升級成颱風

此外，位於西北太平洋的未命名熱帶低氣壓集結在雅蒲島以北約550公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向琉球群島一帶。香港天文台預測，該熱帶低氣壓周三（8日）升級成熱帶風暴，翌日升級成強烈熱帶風暴，周六更達颱風程度，料當日集結在本港東北約900公里位置，未有進入800公里警戒範圍。

ECMWF預測，該熱帶氣旋下周日海平面中心氣壓最低為952hPa，即達強颱風程度，其後在台北市一帶登陸後減弱。

（天文台網站截圖）

下周日及周一迎狂風雷暴

雙熱帶氣旋逼近，天文台料本港周四及周五大致天晴及酷熱，但周五稍後局部地區有雷暴，周六稍後驟雨增多，離岸風間中達6級，即風力達3號風球程度，下周日（12日）更迎來幾陣狂風雷暴，至下周一（13日）初時仍有幾陣狂風雷暴，市民外出時要留意天氣狀況。

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天文台晚上在網頁撰文，指在溫暖海水及微弱的垂直風切變等有利因素下，預料這兩個熱帶氣旋有可能增強，電腦模式對它們的發展存在分歧；雖然高空反氣旋正覆蓋華南，但位於華中的一條西風槽會逐漸向東移動並令高空反氣旋產生弱點，從而讓東邊的熱帶氣旋大致移向琉球群島一帶。

天文台指位於華中的一條西風槽會逐漸向東移動並令高空反氣旋產生弱點，從而讓東邊的熱帶氣旋大致移向琉球群島一帶。（天文台圖片）

預測顯示周末港海平面氣壓可能下降

本港周末期間的天氣則視乎康森動向，預料康森會向西北方向移動至海南島一帶，實際對本港天氣的影響因素除了路徑外，還取決於康森本身的強度和環流大小，最新的延伸預報顯示周末本港平均海平面氣壓有機會下降，代表康森可能較為接近，令本港天氣不穩定。

天文台指最新的延伸預報顯示周末本港平均海平面氣壓有機會下降，代表康森可能較為接近，令本港天氣不穩定。（天文台圖片）

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