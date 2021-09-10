雙颱風｜上水熱爆破紀錄38.1度　燦都熱浪襲周末　市區料達35度

踏入9月本港仍未見秋意，天氣反而「熱辣辣」。天文台指，高空反氣旋正為華南帶來晴朗及酷熱的天氣，今日（10日）本港大部分地區氣溫上升至攝氏34度或以上，天文台今午錄得33.7度；上水更錄得38.1度，是該站自2004年有記錄以來最高紀錄。
天文台預測，受超強颱風「燦都」的下沉氣流影響，周末期間華南天氣繼續酷熱，料明日（11日）及周日（12日）市區高見35度，上水亦有機會再達38度。
▼9月8日 酷熱天氣警告生效▼
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截至今日下午4時40分，天文台總部錄得最高33.7度，流浮山、石崗及濕地公園逾35度，而上水更達38.1度，天氣有如被「焫著」。酷熱天氣警告現生效，天文台提醒，料未來一兩日本港天氣酷熱，加上風勢輕微，市民應慎防中暑。
在下午4時，強烈熱帶風暴「康森」集結在西沙以南約130公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海中部，與本港維持700公里距離。超強颱風「燦都」集結在高雄之東南偏南約600公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向呂宋海峽至台灣一帶，距港超過1,000公里。
周未日下午或有驟雨及雷暴
兩個熱帶氣旋料對港沒有直接威脅，不過受燦都下沉氣流影響，天文台料明日（11日）及周日（12日）同樣大致天晴，日間酷熱；但高溫亦會觸發驟雨及雷暴，故下午局部地區有驟雨及雷暴，海面有湧浪。氣溫兩日亦同料介乎28至35度，石崗、打鼓嶺、沙田更或高見36度，而上水亦有機會再達38度。
▼9月9日 雙旋逼近 多區酷熱高見34度▼
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