雙颱風｜康森漸遠離、燦都急轉彎　天文台料港周末熱爆一區達37度

強烈熱帶風暴「康森」及超強颱風「燦都」相繼殺入本港800公里範圍，雙熱帶氣旋原本預料會移近本港。然而天文台預測，燦都將「L」型急轉彎，橫過台灣一帶，大致移向華東；而康森會在未來數日橫過南海中部，移向越南，與本港保持一定距離。

天文台又預測，受燦都下沉氣流影響，周末期間華南天氣酷熱，周六（11日）、日（12日）市區將高見34度，上水更有機會高見37度；但高溫亦會觸發驟雨及雷暴。另外，天文台預料一股西南氣流，下周初將影響廣東沿岸，本港轉為多雲，有驟雨及雷暴。



▼9月9日 雙旋逼近 多區酷熱高見34度▼



天文台表示，在今日正午12時，康森集結在西沙之東南偏南約140公里，約距離本港700公里；預料向西移動，時速約10公里，橫過南海中部。同時，燦都集結在高雄之東南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。

根據天文台路徑資訊，料康森明日（11日）於本港800公里範圍邊緣掠過，其後逐漸遠離並移向越南。而燦都則或於明日殺入本港700公里範圍，但會向北走，周日（12日）減弱為強颱風並移向台灣東部。

內地中央氣象台則預計，康森將以每小時10公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大或略有增強，將掠過西沙群島南部，之後向越南中部一帶沿海靠近。燦都則將以每小時20公里左右的速度向西北轉偏北方向移動，強度變化不大或略有減弱，並向台灣島東部沿海靠近，周日日間將登陸或擦過台灣島東北部一帶沿海，之後移入東海南部海面，逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近。

▼ECMWF預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼



▼GFS預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼



下沉氣流影響本港持續酷熱 上水達36.5度

在本港，今日（10日）大致天晴，下午酷熱。截至中午1時20分，天文台錄得攝氏33.2度，上水更高見36.5度，而酷熱天氣警告亦生效。天文台料今日局部地區有驟雨及雷暴；吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁，海面有湧浪。

展望明日及周日同樣部分時間有陽光，日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴，海面有湧浪。兩日氣溫亦同料介乎27至34度，周日石崗及打鼓嶺達35度，而上水更料達37度。至下周二（14日）、三（15日）受西南氣流影響，天色轉差，天文台料兩日大致多雲，有驟雨及雷暴，市民外出緊記帶備雨具。