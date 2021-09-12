雙颱風｜打風變吽風　上水37度再熱爆　環保署料多區空氣下午轉差

受超強颱風「燦都」下沉氣流影響，本港今日（12日）繼續酷熱，酷熱天氣警告生效下，多區最高氣溫高達36度，上水再次錄得37度超高溫。

除了酷熱，空氣污染亦變得嚴重。環保署預測，下午稍後時間，部分監測站空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。



本港今日（12日）繼續酷熱，多區最高氣溫高達36度，上水再次錄得37度超高溫。（羅君豪攝）

多區36度 上水再「熱爆」全港

天文台表示，今日下午部分時間有陽光及酷熱。根據資料，本港多區天氣炎熱，最高氣溫達36度，包括赤鱲角、西貢、沙田、大埔等。而上水更「熱爆全港」，最高氣溫達37度。

天文台又指，超強颱風「燦都」在正午12時集結在台北之東南偏東約100公里，預料向北移動，時速約22公里，橫過台灣以東海域。 同時，熱帶風暴「康森」集結在峴港之東南約110公里，預料向西緩慢移動，移向越南中部並減弱。

資料顯示，上水的最高氣溫達37度，比其他地區的氣溫還要高。（天文台網站）

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環保署：風勢增強前空氣污染將維持較高水平

環保署表示昨起持續錄得比正常為高的空氣污染水平，預測今日下午稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達「嚴重」水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。根據香港天文台預測，廣東沿岸本週初至中期風勢輕微，環保署預料在風勢增強前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。



環保署解釋，受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，本港天氣酷熱，和緩西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，並不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

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一連九日有驟雨

此外，天文台又預料，明日會繼續酷熱，並會一連九天有驟雨，預計廣東沿岸未來數天風勢微弱，天氣炎熱，有幾陣驟雨，本週中後期該區驟雨較多。熱帶氣旋「康森」會在今明兩日移向越南中部並減弱，而熱帶氣旋「燦都」會在今明兩日橫過東海，隨後兩三日在上海一帶徘徊。