雙颱風｜燦都下沉氣流罩港　明料達35度一區38度　9.20迎月有驟雨

中秋節將近，但本港仍未見秋意。天文台預測，受超強颱風「燦都」的下沉氣流影響，明日（12日）天氣繼續酷熱，市區氣溫料高見攝氏35度，多區亦達36度，而上水更有機會見38度；但高溫亦會觸發驟雨及雷暴。

預料廣東沿岸下周初至中期風勢輕微，天氣炎熱，亦有驟雨。另外，本月21日為中秋節，而20日周一則為「迎月」，天文台料部分時間有陽光，有幾陣驟雨，或阻市民賞月。



▼9月8日 酷熱天氣警告生效▼



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根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，「燦都」和「康森」同樣在本港800公里範圍外掠過。（天文台網頁截圖）

天文台表示，在今日（11日）正午12時，超強颱風「燦都」集結在高雄之東南約230公里，預料向北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽，移向台灣一帶。同時，強烈熱帶風暴「康森」集結在峴港以東約190公里，預料向西移動，時速約10公里，移向越南中部。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，「燦都」和「康森」同樣在本港800公里範圍外掠過，惟雙旋有如組成「八」字型移動，遠離本港。「燦都」料擦過台灣東邊後，減弱為強颱風後移向華東沿岸上海一帶。

中央氣象台則料，「燦都」將以每小時10至15公里的速度向偏北方向移動，明日（12日）下午到傍晚將擦過或登陸台灣東北部，其後移入東海南部海面，逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近，強度緩慢減弱。

「康森」則料以每小時5至10公里的速度向偏西方向移動，強度緩慢減弱，將於下周一（13日）早上登陸越南中部一帶沿海。而中央氣象台於今日早上10時亦發出「颱風黃色預警」。

在本港，天文台指高空反氣旋正為華南帶來酷熱的天氣。預測今日局部地區有驟雨及雷暴；下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏西風，海面有湧浪。另外，酷熱天氣警告截至中午12時半仍生效，由9月7日起已持續96小時。

天文台展望明日大致天晴，日間酷熱；局部地區有驟雨，稍後有一兩陣雷暴，海面有湧浪。氣溫則介乎28至35度，石崗及打鼓嶺亦達36度，而上水更或再錄38度破記錄高溫。然而料至下周初會有幾陣驟雨，下周一起更連續四日有驟雨及雷暴，市民外出緊記帶備雨具。