中秋節｜天文台預測中秋佳節迎驟雨　迎月追月或要雲縫中賞月

酷熱天氣警告現正生效，在正午前多區已升溫至攝氏34度。天文台預測，本周中後期受高空擾動影響，本港驟雨較多；隨著高空反氣旋增強，下周初天色好轉及炎熱，料迎月、中秋及追月當日均有幾陣驟雨，天公不造美下，或有礙市民外出賞月。

此外，強颱風「燦都」今日橫過東海，隨後兩三日在上海及及其沿岸海域一帶徘徊「兜圈」，屆時稍減弱成強烈熱帶風暴，再移向南韓一帶。



▼2020年的中秋佳節▼



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本港今日風勢微弱，並受高溫觸發的雷雨影響，在正午時分，多處地區熱辣辣，大美督升溫至36度，而元朗公園、沙田、黃大仙、九龍城、跑馬地、將軍澳等地區亦升溫至34度。

華南沿岸未來一兩日風勢微弱，天氣炎熱，有幾陣驟雨。天文台預測，明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區高見32度。天文台預料，受高空擾動影響，本周中後期廣東沿岸驟雨較多，本港多雲、有幾陣驟雨及雷暴的天氣料持續至周五（17日），同日陽光再現，至周六轉為有一兩陣驟雨，並部分時間有陽光。

隨著高空反氣旋增強，下周初華南地區天色好轉及炎熱。天文台料下周日（19日）終於放晴，當日日間酷熱，市區最高氣溫回升至33度，局部地區有驟雨。

天文台表示，今年中秋節滿月會在當日早上7時55分出現，當日下午6時57分月出，至翌晨0時54分上中天（仰角66度），翌晨7時05分月落。（天文台圖片）

中秋有雨 或礙賞月

下周二（21日）是中秋佳節，天文台預測，中秋前後及當日都有幾陣驟雨，且部分時間有陽光，市區最高氣溫達32度，為當日賞月增添變數，市民或要在雲縫中欣賞月色。翻查天文台資料，本港有記錄以來最熱的中秋節發生在2019年，當日市區最高氣溫達33度。

▼第四屆「大澳水鄉花燈節」▼



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「燦都」將在上海附近一帶緩慢「兜圈」

此外，在正午12時，強颱風「燦都」集結在上海之東南偏東約240公里，預料初時向西北偏北移動，時速約18公里，橫過東海，稍後移動緩慢，逐漸靠近上海沿岸海域。

按天文台目前預測路徑，「燦都」最快明日靠近上海一帶，屆時稍減弱成颱風，中心附近最高持續風速達每小時130公里，其後兩日在附近緩慢徘徊「兜圈」，最接近上海時進一步減弱強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速仍達每小時90公里，其後移向韓國一帶。