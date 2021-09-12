中秋節｜非一般烘焙師月餅建自信　社企首推殘疾人士手製月餅傳愛

中秋佳節將至，月餅除了應節，對一班非一般「烘焙師」有更深意義與鼓舞。保良局社企「一點烘焙」今年首推迷你鳳梨奶皇月餅，月餅由一眾智障及自閉學員透過一雙手及一份專注，把作品變成商品，也變成愛的心意送贈他人。

學員之一的麥凱茵從前經常情緒不穩，是位不懂用言語表達感受的小女孩，今天在廚房整餅時卻顯得不慌不忙。導師透露，凱茵會自豪地捧著載有自己親手炮製做的月餅禮盒，面露自信笑容雀躍道「我做㗎！」見證她成長，導師感欣慰，更冀望她有一技之長後，有助未來在社會就業。



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保良局轄下的天澤職業訓練服務中心自2018年起，聘請烘焙導師舉辦工作坊，為學員提供超過800小時訓練，並在今年5月成功取得食物製造廠牌照，頭炮商品是中秋應節的迷你鳳梨奶皇月餅，目標今年中秋出售300盒月餅應市，日後計劃陸續推售鳳梨酥、燕麥曲奇、麵包等。

製月餅皮壓形狀動作純熟

在廚房中默默整餅的有18位智障及自閉學員，他們起初需由導師人盯人教導，如今只需在旁提點及抽查，逐漸建立信心。凱茵是烘焙核心學員，由量度材料、製作月餅皮，至用模具壓出月餅的形狀等，動作顯得純熟，只是間中用眼神向導師確認月餅形狀與力度是否適當。

凱茵（右）在烘培期間十分專注。（鄭子峰攝）

從前不安搣自己形成萬年傷口 今情緒穩定有自信

保良局天澤職業服務中心職康導師陸陳玉妹說，凱茵9年前剛來到中心時，情緒經常不穩定：「做做下嘢會喊，唔識講嘢，有時會捐落檯底，有時成身都係傷口，後來發現佢不安時會搣自己，形成萬年傷口。」當工作時遇到挫折或與別人的成品有差異，凱茵就瞬間產生不安，害怕被罵卻不懂用言語表達。

看準凱茵對烘焙感興趣，又注重衛生且服務指令，導師於是邀請她加入烘焙之列，發現近年情緒有微妙變化：「有咗目標，有人讚都會好開心，午飯前已經主動問晏晝仲洗唔洗（烘焙），情緒變得穩定。」

職康導師陸陳玉妹（左）為凱茵情緒變得穩定，又能用簡單言語表達感受而感動。（鄭子峰攝）

途徑餅店看見鳳梨酥：嗰啲我都識做，我整都好食

陸陳玉妹為凱茵改變而感動，平日較寡言的凱茵因烘焙而開始用簡單言語表達感受，有次她與母親逛街途徑餅店看見鳳梨酥，不禁說：「嗰啲我都識做啦……我整都好食。」原來凱茵從烘焙找到自己的定位，能力被認同時，對殘疾人士也是一種鼓舞。

保良局天澤職業康復服務中心營運經理王雅慧表示，希望透過「一點烘焙」品牌，提供培訓及銷售殘疾人士製作的烘焙產品，讓大眾認識他們的才能。她說，今次出售月餅是一個起點，冀透過累積工作經驗，協助他們日後就業，可負責銷售及烘培簡單工序。

每售盒送2個軟餐月餅予有需要人士 傳承愛與佳節滋味

「一點烘焙」迷你鳳梨奶黃月餅採用原個新鮮鳳梨，無人工添加，由殘疾人士全人手製作，一盒售368元，而每售出一盒，「一點烘焙」就會捐贈兩個「回味」流心軟餐鳳梨奶黃月餅予保良局院舍，讓有吞嚥困難長者及殘疾人士共享這份滋味。