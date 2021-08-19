中秋送禮不合口味　全港去年食剩288萬個月餅　問一問免做大嘥鬼

下月21日就是中秋佳節，不少人可能正計劃贈送月餅予親友應節，但食物回收組織調查發現，大部份市民送禮首選傳統月餅，惜並非屬收禮人想收到月餅種類，雙方的「食口味」落差成月餅浪費主因，推斷全港去年食剩逾288萬個月餅。團體建議，市民贈送月餅前可先詢問親友口味喜好，更理想是以月餅以外的低碳方式表達心意，如贈送水果，以免造成浪費。



去年每個家庭浪費1.07個月餅

全港首個食物回收組織食德好表示，今次調查發現，全港每個家庭2020年約食剩1.07個月餅，雖與2019年同一調查的1.12個月餅稍有減少，但推算全港去年仍食剩逾288萬個月餅。

當中，有逾7成被訪者會以轉贈親友方式處理，取替以往直接棄置，但月餅棄置量沒有大幅減少，加上去年中秋節受疫情及失業率高企影響，市民購買及轉贈月餅意欲理應下降，但食剩量減幅輕微，因此食德好認為月餅棄置量有繼續下降空間。

消費券帶動月餅送禮預算增 憂浪費量同上升

政府消費券月初發放，調查指出，有22%受訪者會考慮增加購買月餅預算，食德好預計市民會購買更多月餅送禮，憂月餅浪費量可能會更多。

全港首個食物回收組織食德好，根據是次調查推算，每個家庭約食剩1.07個月餅，推斷全港共食剩逾288萬個月餅，較2019調查中所得1.12個月餅少。（黃慧姍攝）

送禮及收禮意願不一致將造成更多浪費

調查顯示2020年購買月餅作送禮用途的人數增加，有6成受訪者表示在送禮前不會詢問親友意願和口味，同時有25%受訪者認為收到的月餅不合口味，使他們食剩月餅，顯示送禮方和收禮方的期望落差，是月餅過剩主因。

團體中秋前兩星期多個地點設月餅回收站

食德好項目經理黃德志指，不了解、不半握收禮者意願會造成香港食剩及浪費大量月餅情況持續，他建議市民購買月餅賀禮前先問後送，亦要了解親友口味。若月餅過多，呼籲市民盡早捐出勿浪費，食德好將於中秋節前兩星期內，在多個屋苑及商場設立月餅回收站。