酷熱天氣警告生效　廣闊低壓區入南海　天文台料周日起落足9日雨

本港近日天氣不穩，時晴時雨。天文台預測，高空反氣旋會在未來兩、三日為華南帶來普遍良好天氣。同時，高空擾動影響南海北部，而一個廣闊低壓區為南海中部帶來不穩定天氣。另外，一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區有驟雨。

根據天文台九天天氣預測，未來九日有雨。下周二（21日）為中秋佳節，天文台料當天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫介乎27至32度，上水更高見34度。天氣炎熱有雨，或阻礙市民賞月。



▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致良好天氣。截至今日（18日）下午2時20分，天文台錄得最高33.2度，赤鱲角及元朗高見逾34度，而上水更達35.3度。而酷熱天氣警告自昨日（17日）早上7時45分生效後維持至今日。

天文台料今日大致多雲，局部地區有驟雨；下午部分時間有陽光及酷熱。本港吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。展望未來一、兩日部份時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨，下周中期驟雨較多。

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下周四（23日）為廿四節氣中的「秋分」，代表秋季的中間點，晝夜時間長短再次相等。天文台料下周四、五（24日）同樣大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫則稍降至介乎26至30度。

中央氣象台︰未來10天南海和西北太平洋地區將有颱風生成

在熱帶氣旋方面，內地中央氣象台預計，未來10天南海和西北太平洋地區將有一個颱風生成，但影響內地沿海概率較低。天文台就指，熱帶低氣壓「燦都」在今日正午12時，熱帶低氣壓燦都集結在東京之西南約290公里，預料向東移動，時速約28公里。料「燦都」會在今日橫過日本南部一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。

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